El espíritu navideño se siente con fuerza en Maracaibo, por la temporada vibrante y festivo que arrancó oficialmente el pasado 1 de octubre.

La actividad, enmarcada en el llamado nacional del presidente Nicolás Maduro para comenzar las festividades decembrinas, reúne a los marabinos que se suman con entusiasmo a la celebración más esperada del año.

Oficialmente, la Navidad llegó a Maracaibo con adornos, gaitas y luces simultáneas en múltiples puntos de la ciudad.

Este acto se ha convertido en un símbolo de esperanza y unión para el pueblo zuliano por lo que el próximo 7 de noviembre, se tiene previsto el tradicional Encendido de la Avenida Bella Vista organizándose como un evento clave.

El regreso de estas festividades permite que la población se reencuentre con tradiciones como las parrandas, la música y el compartir familiar, revitalizando el ambiente festivo.

Noticia al Día