"Vos allá y yo aquí": Parejas Lat, una forma distinta de vivir el amor

Cada vez más personas eligen un modelo de relación sentimental diferente al tradicional: Por ejemplo, las parejas LAT, sigla en inglés de Living Apart Together o “Vivir Aparte Juntos”, es un fenómeno que plantea a dos personas que pueden mantener un vínculo sólido y duradero sin necesidad de compartir la misma vivienda.

Un ejemplo es Mariela, quien desde hace 15 años vive en Panamá mientras su esposo Pedro permanece en EEUU. La distancia hace que se vean apenas una vez al año o cada 18 meses, pero aseguran que siguen siendo una pareja fiel y feliz. Para ella, esta elección le permitió construir una vida independiente, con nuevos amigos, un hogar propio y un desarrollo profesional que jamás hubiera imaginado sin dejar de estar casada.

Las relaciones LAT (Living Apart Together), donde las parejas mantienen una relación íntima, pero viven en domicilios distintos, están aumentando en popularidad a nivel mundial.

Los especialistas Bella DePaolo Sherrie Sims Allen .}y Robert Riordan cuentan cómo funciona este tipo de convenio entre las parejas.

“Estamos en una era completamente nueva de parejas que viven separadas”, afirma DePaolo, quien señala que las llamadas relaciones LAT a menudo son intencionales.

Las parejas solían vivir separadas principalmente porque no tenían otra opción. Tal vez una o ambas partes tenían excelentes trabajos en diferentes ciudades o países a los que simplemente no podían renunciar.

Este fenómeno responde a un deseo de independencia, la preservación de la pasión, y la conciliación de aspectos laborales o familiares, rompiendo con el modelo tradicional de convivencia.

Las nuevas generaciones exploran modelos más flexibles y la mayor independencia económica y personal de las mujeres también impulsa esta tendencia, aunque no se asocia necesariamente a una falta de compromiso.

Siempre han existido distintas formas de relacionarse en pareja, hoy en día muchas de esas dinámicas tienen nombre y apellido propio. Una de las que ha ganado popularidad en los últimos años es la LAT, que propone una manera distinta de vivir el amor.

Juntos pero no revueltos

Las parejas que viven a distancia son aquellas separadas físicamente pero que mantienen un vínculo afectivo a través de la comunicación telemática, requiriendo confianza, compromiso, y una buena comunicación para prosperar.

Funcionan cuando hay un esfuerzo conjunto para resolver conflictos, compartir experiencias virtuales, y tener una visión clara del futuro. Entre las ventajas de este modo de vivir esta el que se incluye mayor libertad e independencia, mientras que los desafíos implican manejar la distancia y la ansiedad asociada.

Muchas personas no quieren renunciar a su propia rutina y estilo de vida y sienten que la convivencia puede desgastar la relación, y prefieren mantener la emoción y el deseo que genera verse solo en encuentros.

En algunos casos, piensan que es más fácil mantener hogares separados cuando hay hijos de relaciones anteriores o debido a motivos laborales o geográficos. Hay mujeres que dicen que de esta manera tienen una mayor capacidad para tomar decisiones independientes sobre la vivienda, contando con un propio espacio gestionando un entorno vital.

Amor de lejos, amor de…

El dicho "Amor de lejos, amor de pendejos", de origen mexicano, indica que este tipo de amor es falso o una tontería, o la expresión "Ojos que no ven, corazón que no siente", que puede aplicarse a la infidelidad en la distancia.

También existen frases que celebran la valentía y la fuerza de las relaciones a distancia, a pesar de la falta de un refrán específico que sea universalmente aceptado.

Noticia al Día/Con información Diario El Norte



