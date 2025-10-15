Ya estamos en el Vaticano

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández unen esfuerzos para una cobertura histórica y detallada desde la Ciudad del Vaticano.

Nuestros corresponsales Juan Andrés Rincón y José Prado se encuentran en la Santa Sede para llevar, minuto a minuto, todas las incidencias de este trascendental acontecimiento: la canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", y la Madre Carmen Rendiles.

Será el próximo 19 de octubre, cuando serán elevados a los altares estos dos santos venezolanos, así lo informó el comunicador Rincón quien agregó que acaba de finalizar la Audiencia este miércoles 15-Oct para ultimar los detalles con el Papa León VIX, quien hizo una homilía, saludó e invitó a los presentes.

Desde la histórica Plaza San Pedro, en Roma, Italia se transmitirá en directo el emotivo acto de fe que unirá a millones de venezolanos y devotos de todo el mundo en torno a sus nuevos santos.

"El amor y devoción de los zulianos y el país entero se encuentran en el lugar de los acontecimientos que aviva la fe de nuestra comunidad católica".

Noticia al Día

Fotos y videos: José Prado