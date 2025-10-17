Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Este viernes, fueron instaladas las imágenes oficiales de los santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, en vísperas de su canonización prevista para el próximo domingo, 19 de octubre.

Foto: NAD

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández son testigos presenciales en una cobertura histórica desde la ciudad del Vaticano que traerá a nuestros lectores, detalle a detalle, las incidencias de este evento que elevará aún más la fe cristiana de los venezolanos.

En la emblemática Plaza San Pedro, en Roma, Italia se observan las imágenes oficiales de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández, ‘el médico de los pobre’ y Madre Carmen Rendiles, desde donde se siente una emoción indescriptible.

El acto de canonización sin precedentes se transmitirá en directo el próximo domingo, hecho que de seguro unirá en la fe a millones de devotos venezolanos por todo el mundo al ver cristalizado el sueño de tener a sus nuevos santos.

Foto: NAD

Fotos: NAD

