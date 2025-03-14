Lunes 22 de septiembre de 2025
Cultura

Yolanda Moreno sigue enseñando sus pasos imponentes

Cuando hablamos de Yolanda Moreno, hablamos del sentir venezolano, de la música, la cultura y la danza. La imponente coreógrafa…

Por A Vargas

Yolanda Moreno sigue enseñando sus pasos imponentes
La artista y la maestra en un ensayo (CORTESÍA DANZAS VENEZUELA)
Cuando hablamos de Yolanda Moreno, hablamos del sentir venezolano, de la música, la cultura y la danza.

La imponente coreógrafa Yolanda Moreno, pionera de la danza nacionalista en Venezuela, sigue impartiendo sus imponentes pasos a la generación de relevo.

El pasado 12 de marzo, se celebró el Día de la Danza Nacionalista en Venezuela, fecha que rinde homenaje a la tradición de la danza venezolana y a los bailarines y coreógrafos del país. 

La Danza Nacionalista tiene sus inicios en 1959, cuando Yolanda Moreno dirigió Danzas Venezuela. 

La reconocida bailarina impulsó y creo este estilo de danza que refleja la cultura, música y danzas folklóricas venezolanas. 

La Danza Nacionalista es una expresión artística que abarca muchos elementos dancísticos de las fiestas tradicionales del país. 

