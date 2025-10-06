Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

La Boda Maracucha: Precios para un "Sí, Quiero" sin estrés. La planificación de un matrimonio en Maracaibo requiere una inversión considerable, y la futura novia debe ajustar su presupuesto.

El vestido de novia es el foco principal, con opciones que van desde un alquiler sencillo que arranca en $150, hasta mandar a confeccionar uno nuevo con precios iniciales de $700.

Además, las telas necesarias para esta pieza fundamental tienen un costo que comienza en $3.9 por metro, lo que implica contactar a la modista con suficiente antelación para asegurar su disponibilidad.

El look de la novia para el gran día también suma a la cuenta, buscando el impacto visual perfecto. El arreglo profesional que incluye maquillaje y peinado tiene un costo que supera los $100 para garantizar un acabado impecable.

A esto se le añade el cuidado de las manos, donde unas uñas divinas representan una inversión adicional de aproximadamente $20 para complementar el estilo nupcial deseado.

Los accesorios indispensables para la ceremonia y la fiesta añaden más cifras al presupuesto de la maracucha enamorada. Piezas como el velo tienen un precio de $60, el tradicional ramo de flores se cotiza en $30, mientras que el liguero tiene un valor de $10. Los tacones necesarios para bailar toda la noche inician su precio en $60, y la lencería íntima se encuentra en un rango suave entre $10 y $20.

Con estos precios en mente, la planificación financiera de la boda permite a las parejas marabinas casarse y celebrar sin caer en el estrés de los números. Los costos detallados ofrecen una base para presupuestar, asegurando que el "bochinche" de la celebración sea inolvidable y se ajuste a la realidad económica de la región. ¡Que vivan los novios!

Pasante/Leila González

Cámara: José Montiel

Noticia al Día