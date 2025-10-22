Miércoles 22 de octubre de 2025
Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Este auge en el uso de tecnologías por parte de la generación silver responde a una creciente demanda. Cada vez más personas buscan compañía, amistad o amor, encontrando en la tecnología un aliado para superar las barreras tradicionales. Sin embargo, este nuevo contexto no está exento de desafíos.

Por Pasante1

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas
Las aplicaciones de citas, que antes eran vistas como una opción poco convencional, se han establecido como una alternativa viable para quienes desean iniciar una nueva relación sentimental en esta etapa de la vida.

Este auge en el uso de tecnologías por parte de la generación silver responde a una creciente demanda. Cada vez más personas buscan compañía, amistad o amor, encontrando en la tecnología un aliado para superar las barreras tradicionales. Sin embargo, este nuevo contexto no está exento de desafíos. La psicóloga Ileana Mateo (matrícula 2713) advierte sobre los riesgos asociados a la exposición digital, que pueden aumentar la vulnerabilidad emocional de los usuarios.

Foto: Prensa Libre

Mateo destaca que, aunque estas plataformas pueden ser herramientas para revitalizar el deseo y la conexión, también pueden convertirse en espacios de frustración y soledad. "He escuchado quejas sobre el vacío que generan, donde el espacio de conexión se transforma en una exhibición despersonalizada. Muchos entran con la ilusión de encontrar un vínculo, pero esa ilusión se desvanece rápidamente, aumentando el malestar del desencuentro", comenta.

Entre las aplicaciones más populares se encuentra Ourtime, diseñada específicamente para mayores de 50 años. Esta plataforma se distingue por su enfoque en la seguridad y la personalización. Los usuarios pueden definir sus preferencias y expectativas con detalle, permitiendo filtrar perfiles por intereses, ubicación y valores, lo que aumenta las posibilidades de encontrar alguien afín.

A nivel internacional, la oferta de servicios orientados a este segmento es diversa. Aplicaciones como Hinge y Match también cuentan con una base significativa de usuarios mayores, aunque su enfoque no es exclusivo para este grupo etario. En estos casos, ajustar los filtros de edad y preferencias es clave para maximizar las posibilidades de encontrar perfiles compatibles.

La experiencia de cada usuario puede variar según la plataforma utilizada. Factores como la facilidad de uso, la calidad de los perfiles y la rapidez del soporte al cliente son determinantes para que una interacción fluya o quede estancada. Mateo enfatiza que el impacto de estas plataformas depende de la postura subjetiva de cada usuario frente a la mirada del “otro digital”. Si se busca reconocimiento y se depende de los "matches" o "likes", esto puede generar frustración y ansiedad. Sin embargo, si se utilizan como un recurso para buscar diálogos y encuentros significativos, pueden revitalizar el deseo y dar pie a nuevos vínculos.

Además, algunos servicios ofrecen asesoramiento personalizado en la búsqueda de pareja para adultos mayores. La figura del “matchmaker” o intermediario profesional es cada vez más valorada por quienes prefieren un enfoque más confidencial y menos expuesto, lo que puede reducir la ansiedad relacionada con la exposición pública.

Finalmente, la seguridad y la privacidad son preocupaciones recurrentes entre los usuarios de mayor edad. Las aplicaciones especializadas suelen implementar medidas adicionales para proteger la información personal y evitar fraudes. El control de perfiles falsos y la verificación de identidad son aspectos cruciales que contribuyen a generar un entorno de confianza.

En esta era del ‘mercado amoroso’ digital, es fundamental que la generación silver navegue estos espacios con cuidado, aprovechando las oportunidades que ofrecen mientras se protegen de sus riesgos. La clave radica en encontrar un equilibrio entre la búsqueda de conexión y la protección de la propia emocionalidad en un mundo cada vez más digitalizado.
Amor y Exposición: La Nueva Realidad de los Silver en las Apps de Citas

La transformación de la búsqueda de pareja en la madurez a través de aplicaciones digitales ha abierto un abanico de posibilidades, pero también ha traído consigo riesgos importantes. En un momento en que muchos lazos sociales se reducen por jubilaciones, duelos o cambios familiares, estas herramientas pueden reintroducir la curiosidad y el intercambio.

Sin embargo, la psicóloga Ileana Mateo advierte sobre el peligro de que el encuentro se convierta en una transacción en el “mercado amoroso”. “Aquí, el otro se transforma en un objeto a elegir, consumir y descartar. Esto no es socialización, es uso y descarte. Esta forma de ver al otro es degradante y puede ser considerada una forma de violencia”, explica Mateo.

El desafío radica en que los usuarios no se conviertan en mercancías afectivas ni se sientan obligados a “gustar”, sino que aprendan a utilizar estas herramientas como recursos para la conexión genuina. “El punto clave es cómo uno se posiciona frente a la herramienta. Si se puede habilitar la experiencia humana de encuentro y deseo, entonces puede ser un puente de diálogo”, continúa.

¿Qué se Busca y Qué se Encuentra?

Mateo señala que muchas personas buscan reconectar con vínculos, volver a estar en la escena del deseo o simplemente tener encuentros casuales. Sin embargo, la realidad puede ser más compleja. “Algunas mujeres se quejan de que encuentran a hombres casados en estas plataformas, lo que complica el panorama y puede abrir puertas a la infidelidad”, añade.

El impacto emocional de estas experiencias puede ser profundo, especialmente para aquellos que han atravesado duelos o separaciones. “A los 50 años o más, muchas personas vienen con historias de fracasos y heridas. Si no se han trabajado, estas experiencias pueden ser perjudiciales al intentar revincularse”, advierte Mateo. La especialista enfatiza la importancia de elaborar el duelo antes de buscar nuevas relaciones. “El riesgo es que las aplicaciones se conviertan en una forma de negar la pérdida, llevando a una búsqueda maníaca de nuevas conexiones sin haber sanado primero”.

La Importancia de la Interacción Presencial

Si bien la interacción digital puede ser un buen punto de partida, Mateo subraya que no puede reemplazar la conexión física. “La interacción digital puede ser un puente, pero para consolidar relaciones significativas, necesitamos la presencia física. El contacto íntimo es lo que realmente nos conecta a la vida”, explica.

El mandato social de permanecer activo y deseante se siente en todos los grupos de edad, pero adquiere matices especiales en la madurez. “El sujeto contemporáneo está atrapado por la necesidad de disfrutar y de no retirarse del consumo amoroso. Muchas veces, la búsqueda no nace del deseo genuino, sino de la presión social de mantenerse atractivo y conectado”, concluye Mateo.

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Infobae

