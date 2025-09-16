Arzobispo Azuaje entrega al Papa León XIV un relicario de oro de la Virgen de Chiquinquirá

Este lunes 15 de septiembre el papa León XIV recibió al arzobispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje, quién le hizo entrega de un relicario de oro de la Virgen de Chiquinquirá en nombre del pueblo zuliano.

"Pedimos a nuestra reina y patrona que bendiga y proteja a su santidad, dándole fuerza y sabiduría para guiar a toda la Iglesia. ¡Que nuestra Chinita ilumine su pontificado!, informó la cuenta oficial de la Basílica.

Así mismo la Arquidiócesis publicó en sus redes sociales: " Un encuentro que fortalece nuestra fe. Nuestro arzobispo monseñor José Luis Azuaje Ayala, junto a su Santidad el papa León XIV".

Monseñor Azuaje se encuentra en el Vaticano como parte de la directiva del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam).

