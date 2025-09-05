Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Se convoca a los todos Miembros a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA según el Artículo 17 de los Estatutos Vigentes de la Asociación.

PUNTOS A TRATAR:

1-. Elección de los Delegados a participar en la LII Asamblea Anual Ordinaria de FENEGAS a celebrarse el día jueves 25-09-2025 en la sede de FENEGAS en la ciudad de Caracas.

2-. Puntos varios.

DIA: jueves 11 de septiembre 2025 HORA: 09:30 a.m.

LUGAR: Salón Tropical en el Gran Hotel Delicias, Avenida las Delicias, Maracaibo, Estado Zulia. Se agradece puntual asistencia

POR LA JUNTA DIRECTIVA:

Ing. Juvenal Luzardo.

Presidente.