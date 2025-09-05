Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Viernes 05 de septiembre de 2025
ASOCIACION DE EMPRESARIOS GASOLINEROS DEL ESTADO ZULIA (ADEGAZ) CONVOCATORIA
Se convoca a los todos Miembros a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA según el Artículo 17 de los Estatutos Vigentes de la Asociación.

PUNTOS A TRATAR:

1-. Elección de los Delegados a participar en la LII Asamblea Anual Ordinaria de FENEGAS a celebrarse el día jueves 25-09-2025 en la sede de FENEGAS en la ciudad de Caracas.

2-. Puntos varios.

DIA: jueves 11 de septiembre 2025 HORA: 09:30 a.m.

LUGAR: Salón Tropical en el Gran Hotel Delicias, Avenida las Delicias, Maracaibo, Estado Zulia. Se agradece puntual asistencia

POR LA JUNTA DIRECTIVA:

Ing. Juvenal Luzardo.

Presidente.

Sucesos

En Los Puertos de Altagracia: Incendiaron cables de una empresa de fibra óptica para extorsionarlos

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), aprehendieron a dos extorsionadores que operaban en los sectores Las…
Al Dia

Grupo San Juan lleva «un sopazo que nutre el alma» al Barrio Brisas del Norte

Sirvió como excusa para una conversación sobre temas fundamentales para el desarrollo comunitario: el amor y respeto a Dios, valores religiosos y familiares, educación y deporte.
Al Dia

¿Cómo vestir en Maracaibo cuando arrecia el calor?

La vestimenta adecuada se vuelve crucial para mantener el confort y la salud de sus habitantes.
De Interés

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Cómo un gerente deportivo transformó al Zulia FC, formó talentos internacionales y se consolidó como referente en derecho deportivo.

