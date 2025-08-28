Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Kokichi Akuzawa se prorrogó tres días en llegar a la cima del pico más alto del país del sol naciente.

"No fue nada especial", exclamó Kokichi Akuzawa cuando se le preguntó por su proeza.

Un japonés de 102 años, con un padecimiento cardiaco, se ha convertido en la persona más mayor en escalar el monte Fuji, pero aun si le bajo mérito a la acción, como si no fuera nada de lo cual sorprenderse.

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, consiguió alcanzar la cima del pico más alto de Japón después de trepar una montaña casi cada semana como parte de su adiestramiento.

Su resultado a inicios de agosto fue reconocido por el libro Guinness de los Récords.

"Soy seis años mayor que la última vez que subí", expresó Akuzawa a AFP, relatando su ascensión al pico de 3.776 metros con 96 años.

"He estado allí y he visto las vistas muchas veces, no fue nada especial", expresó no dándole tanta importancia a su fruto.

Asimismo, aparte de ser un buen excursionista, este ganadero jubilado de la región central de Gunma es voluntario en un centro de atención a personas mayores y enseña pintura.

El preparativo para escalar al monte Fuji se produjo después de que, en enero, chocara mientras subía una montaña cerca de su hogar. El señor sobrellevó después un herpes que lo llevó a ser hospitalizado por insuficiencia cardiaca.

Aunque su familia mostró preocupación por su salud, Akuzawa estuvo bien decidido a escalar, según cuenta su hija Yukiko, de 75 años.

"La recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo", expuso Yukiko.

Para estar bien, Akuzawa se despertaba temprano cada vez que amanecía y salía a caminar durante una hora, subiendo también a las montañas cada semana.

El hombre dividió el progreso de subir al monte Fuji en tres días y estuvo dos noches en refugio, pero la altitud por poco lo hace abandonar el sitio.

El centenario llegó a lo más alto con un grupo de personas que lo ayudó, entre ellas una nieta suya que es enfermera, según añadió Yukiko.

Al momento de plantearle la posibilidad de si lo volvería a hacer, Akuzawa fue directo y dijo: "no".

