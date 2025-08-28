Jueves 28 de agosto de 2025
De Interés

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

"No fue nada especial", exclamó Kokichi Akuzawa cuando se le preguntó por su proeza.

Por Pasante1

Imagén: emol de Santiago de Chile
Kokichi Akuzawa se prorrogó tres días en llegar a la cima del pico más alto del país del sol naciente.

"No fue nada especial", exclamó Kokichi Akuzawa cuando se le preguntó por su proeza.

Un japonés de 102 años, con un padecimiento cardiaco, se ha convertido en la persona más mayor en escalar el monte Fuji, pero aun si le bajo mérito a la acción, como si no fuera nada de lo cual sorprenderse.

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, consiguió alcanzar la cima del pico más alto de Japón después de trepar una montaña casi cada semana como parte de su adiestramiento.

Su resultado a inicios de agosto fue reconocido por el libro Guinness de los Récords.

"Soy seis años mayor que la última vez que subí", expresó Akuzawa a AFP, relatando su ascensión al pico de 3.776 metros con 96 años.

"He estado allí y he visto las vistas muchas veces, no fue nada especial", expresó no dándole tanta importancia a su fruto.

Asimismo, aparte de ser un buen excursionista, este ganadero jubilado de la región central de Gunma es voluntario en un centro de atención a personas mayores y enseña pintura.

El preparativo para escalar al monte Fuji se produjo después de que, en enero, chocara mientras subía una montaña cerca de su hogar. El señor sobrellevó después un herpes que lo llevó a ser hospitalizado por insuficiencia cardiaca.

Aunque su familia mostró preocupación por su salud, Akuzawa estuvo bien decidido a escalar, según cuenta su hija Yukiko, de 75 años.

"La recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo", expuso Yukiko.

Para estar bien, Akuzawa se despertaba temprano cada vez que amanecía y salía a caminar durante una hora, subiendo también a las montañas cada semana.

El hombre dividió el progreso de subir al monte Fuji en tres días y estuvo dos noches en refugio, pero la altitud por poco lo hace abandonar el sitio.

El centenario llegó a lo más alto con un grupo de personas que lo ayudó, entre ellas una nieta suya que es enfermera, según añadió Yukiko.

Al momento de plantearle la posibilidad de si lo volvería a hacer, Akuzawa fue directo y dijo: "no".

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)/ Con información de emol de Santiago, Chile

Noticias Relacionadas

Al Dia

El perro goloso: Colección de fábulas del escritor Esopo

Esopo es el padre de la fábula, fue un escritor griego que estableció historias que todavía hoy los niños conocen. Convirtiéndose en historia de la humanidad.
Al Dia

Sudar también tiene un límite: Los peligros del calor extremo

No solo es en Maracaibo. Las oleadas de calor se convierten en un preocupante fenómeno que atenta contra la seguridad de los ciudadanos que las sufren.

Al Dia

Este es el testimonio de un niño que cuenta cómo fue protegido por su amigo durante el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis

En el ataque fallecieron dos niños de 8 y 10 años y 17 personas resultaron heridas, de las cuales 14 son menores de edad

Internacionales

Vance compara a Ucrania con un "pozo sin fondo" para el dinero de EEUU

Sin embargo, reconoció, lo que siempre le molestó más en esa relación no fueron tanto los ucranianos como la parte estadounidense

