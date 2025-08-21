Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

José faoro, fue un italiano que llegó a las costas de Venezuela, donde en San Fernando de Apure montó una joyería. Además, era amante de los animales y criaba en su casa a toda las criaturas que encontraba y así llegó a criar un caimán hembra a la cual llamó "La Negra".

"La Negra", toda su vida durmió en su pecho y nunca dio muestras de agresividad, odiaba el pescado y solo comía pollo.

José Faoro, se casó con una mujer llamada Ángela y nunca tuvo hijos, sin embargo, su casa siempre estuvo llena de niños, ya que ellos jugaban con "La Negra".

Años después José falleció de un infarto y "La Negra" dejó de comer y no quiso entrar más a la sala donde había sido velado y al tiempo el caimán también murió y la familia decidió embalsamarla para recordarla siempre.

