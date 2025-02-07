De Todo inaugura su quinta tienda en Maracaibo, consolidándose como líder en suministros al mayor

La importadora mayorista De Todo (@detodo_mayorista) inauguró su quinta sede este viernes 7 de febrero en la avenida La Limpia de Maracaibo. El nuevo establecimiento ofrece a comerciantes y público en general una amplia gama de productos que abarcan desde ferretería y víveres hasta charcutería y electrodomésticos, todo ello con atractivas promociones.
Con esta nueva apertura, De Todo se consolida como una excelente alternativa para los compradores, gracias a sus precios competitivos y la gran variedad de mercancía disponible en un solo lugar.
Rutilio Charmonn, gerente general de De Todo, informó a los medios presentes que esta sede de La Limpia es la más moderna de la cadena y amplía significativamente su oferta de productos, incluyendo ahora congelados, lo que representa un gran abanico de opciones para comerciantes y consumidores.
"Nuestro mercado está dirigido principalmente a los mayoristas", explicó Charmonn. "Si bien también ofrecemos productos al detal, nuestro enfoque principal es que los pequeños y medianos empresarios puedan venir a comprar aquí, impulsar su actividad económica y garantizar productos a precios accesibles para las familias venezolanas".
Charmonn destacó que De Todo genera 320 empleos directos y más de 700 indirectos, y que aproximadamente el 90% de su mercancía es de producción nacional, contribuyendo así al desarrollo económico de la región.
La inauguración contó con la animación del periodista Filippo Paredes, quien dirigió al equipo encargado de atender a los numerosos medios, aliados comerciales e invitados especiales que asistieron al evento.
Para más información sobre De Todo Mayorista, síguelos en Instagram @detodo_mayorista, contáctalos por WhatsApp al 04246081120 o visita sus tiendas en Los Haticos, La Curva, 18 de octubre, La Limpia y Dabajuro, estado Falcón.
Noticia al Día