De Todo inaugura su quinta tienda en Maracaibo, consolidándose como líder en suministros al mayor

La importadora mayorista De Todo (@detodo_mayorista) inauguró su quinta sede este viernes 7 de febrero en la avenida La Limpia de Maracaibo. El nuevo establecimiento ofrece a comerciantes y público en general una amplia gama de productos que abarcan desde ferretería y víveres hasta charcutería y electrodomésticos, todo ello con atractivas promociones.

Con esta nueva apertura, De Todo se consolida como una excelente alternativa para los compradores, gracias a sus precios competitivos y la gran variedad de mercancía disponible en un solo lugar.

Nueva sede en La Limpia. Foto: Xiomara Solano

Rutilio Charmonn, gerente general de De Todo, informó a los medios presentes que esta sede de La Limpia es la más moderna de la cadena y amplía significativamente su oferta de productos, incluyendo ahora congelados, lo que representa un gran abanico de opciones para comerciantes y consumidores.

Rutilio Charmonn, gerente general de Importadora Mayorista De Todo. Foto: Xiomara Solano

"Nuestro mercado está dirigido principalmente a los mayoristas", explicó Charmonn. "Si bien también ofrecemos productos al detal, nuestro enfoque principal es que los pequeños y medianos empresarios puedan venir a comprar aquí, impulsar su actividad económica y garantizar productos a precios accesibles para las familias venezolanas".

Charmonn destacó que De Todo genera 320 empleos directos y más de 700 indirectos, y que aproximadamente el 90% de su mercancía es de producción nacional, contribuyendo así al desarrollo económico de la región.

Animación Filippo Paredes. Foto. Xiomara Solano

La inauguración contó con la animación del periodista Filippo Paredes, quien dirigió al equipo encargado de atender a los numerosos medios, aliados comerciales e invitados especiales que asistieron al evento.

Brindis por apertura de quinta sede. Foto: Xiomara Solano

Para más información sobre De Todo Mayorista, síguelos en Instagram @detodo_mayorista, contáctalos por WhatsApp al 04246081120 o visita sus tiendas en Los Haticos, La Curva, 18 de octubre, La Limpia y Dabajuro, estado Falcón.

Excelentes precios. Foto: Xiomara Solano

También se puede comprar al detal. Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día