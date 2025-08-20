Día Mundial de la Papa Fritas

El 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una excusa ideal para disfrutar de uno de los acompañamientos más populares del mundo: las papas fritas.

Cabe decir que la fecha no tiene un origen histórico o un evento específico que la haya instaurado, como ocurre con otras conmemoraciones. En cambio, es una celebración popular que ha ganado reconocimiento en muchos países con el tiempo.

Cabe destacar que las papas fritas han logrado un estatus icónico en la gastronomía global.

Noticia al Día/Información de Milenio