Dolce & Gabbana lanzó un nuevo perfume, pero no es para humanos

No contento con vestir a las estrellas más destacadas de la escena musical, desde Beyoncé y Usher hasta Christina Aguilera, Dolce & Gabbana ahora tiene la mira puesta en hacer que los perros sean un poco más elegantes.

La última propuesta de la marca de moda italiana es para los perros que realmente lo tienen todo: una fragancia de diseñador.

La inspiración para el producto que el mundo no sabía que necesitaba surgió del “amor incondicional” que Domenico Dolce, uno de los dos integrantes del famoso dúo de diseñadores, tiene por su “leal perro Fefé”, según el sitio web de la empresa.

El sitio web describe la fragancia, llamada “Fefé”, como una “obra maestra, olfativa que presenta las notas envolventes y cálidas del ylang, el toque limpio y envolvente del almizcle y los matices cremosos y amaderados del sándalo”. Fue diseñada por la maestra perfumista Emilie Coppermann.

Con un precio de € 99 (US$ 109) por 100 ml (3,4 oz), “Fefé” viene en una “elegante botella de vidrio lacado verde, adornada con una vibrante tapa de metal rojo y una preciosa pata bañada en oro de 24 quilates”. Las compras vienen con un collar para perro D&G (disponible en dos tamaños), con etiqueta (grabado opcional).

En un video promocional publicado en el sitio web de D&G, aparecen una serie de perros bien cuidados. Mientras suena música clásica de fondo, un narrador dice: “Soy delicado, carismático, auténtico, sensible, enigmático, rebelde, fresco, irresistible, limpio. Porque no soy solo un perro. Soy Fefé”.

La aplicación del producto parece fácil en el comercial, ya que los perros que aparecen (a excepción del que está etiquetado como rebelde) permanecen sentados perfectamente quietos en un taburete alto durante la sesión.

Pero para aquellos cuyas mascotas no son tan complacientes, el sitio ofrece algunas instrucciones: “Rocíe Fefé en sus manos o en un cepillo y proceda a frotar o cepillar el pelaje de su perro desde la mitad del cuerpo hacia la cola para brindarle un momento de mimo perfumado”.

D&G es la última marca que intentó sacar el máximo partido al dólar canino. La diseñadora británica Anya Hindmarch ofrece en su página web un amuleto con forma de bolsa para excrementos de perro por 135 libras (US$ 172). Los perros amantes de la moda pueden llevar una chaqueta acolchada de Prada por 600 libras (US$ 765) durante el día y acurrucarse por la noche en una gran cama de Versace por 915 libras (US$ 1.170).

