Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo.

Tras asumir la Alcaldía de Maracaibo, el Dr. Gian Carlo Di Martino, realizó los nombramientos de su tren ejecutivo, entre ellos, el del Lcdo. Eddy A. Rivera quien recibió el honor de ser designado Presidente del IMSEMA, Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo.

Rivera resaltó que llega allí “para continuar con la gran labor comenzada en otrora de construir bases legales y visibilizar al sector de la sexosiversidad, en Maracaibo”.

Su nombramiento genera gran expectativa, pues es un luchador social desde hace varias décadas, por lo cual ha sido reconocido a nivel regional.

Con respecto a su nueva responsabilidad expresó “Lo asumiré con toda responsabilidad, compromiso y convencimiento de generar políticas públicas que garanticen una atención integral a este importante sector de nuestra sociedad y pueblo marabino.”.