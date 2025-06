22 de marzo de 2024: La princesa Catalina de Gales anunció públicamente que padecía de cáncer

La princesa Catalina de Gales, Kate Middleton, esposa del heredero a la Corona británica, William, anunció 22 de marzo de 2024 a través de un vídeo que fue diagnosticada con cáncer y que ya había comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva".

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que hubo cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", dijo Kate en ese entonces.

El anuncio, se dio después de que en febrero el rey Carlos III, padre de su marido, también revelara que sufre cáncer no especificado, llega tras dos meses de elucubraciones y rumores acerca del estado de salud de la princesa de Gales, de 42 años.

Kate calificó esos dos últimos meses, desde su operación el 16 de enero de 2024, como "increíblemente duros" y dijo que la noticia cayó como un "impacto enorme" sobre toda su familia.

"Me ha costado tiempo recuperarme de una cirugía seria para comenzar mi tratamiento. Pero, más importante, nos ha costado tiempo explicar todo a (sus hijos) Jorge, Carlota y Luis de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarles de que estaré bien", agregó.

El Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- señaló que no revelarían más detalles sobre la naturaleza de su cáncer ni sobre la duración del tratamiento y reivindicó el "derecho a la privacidad médica" de Kate.

Lee también: La visita planeada para el 8-Abr del rey Carlos III y Camila al papa Francisco seguirá adelante

Noticia al Día/Con información de EFE/AFP