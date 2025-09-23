Martes 23 de septiembre de 2025
Efemérides

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha que resalta la importancia de estas lenguas como herramientas de comunicación vitales para la comunidad sorda en todo el mundo.

Por Pasante1

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas
Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha que resalta la importancia de estas lenguas como herramientas de comunicación vitales para la comunidad sorda en todo el mundo. Este día se dedica a promover la visibilidad y el reconocimiento de las lenguas de señas, que son fundamentales para la identidad y la cultura de las personas sordas.

Las lenguas de señas no solo son medios de comunicación, sino también expresiones ricas y complejas que reflejan la diversidad cultural. A través de ellas, se transmiten no solo palabras, sino también emociones, historias y tradiciones. En este día, se realizan diversas actividades, como talleres, conferencias y presentaciones, que buscan educar al público sobre la importancia de aprender y respetar estas lenguas.

La celebración del Día Internacional de las Lenguas de Señas también invita a la sociedad a reflexionar sobre la inclusión. A medida que se promueve la accesibilidad en la educación, el empleo y otros ámbitos, se destaca la necesidad de derribar barreras y fomentar un entorno más inclusivo para todos.

Aprender algunas palabras básicas en lengua de señas puede ser un primer paso hacia la inclusión y el respeto hacia la comunidad sorda. Este día es un recordatorio de que la diversidad lingüística enriquece a la humanidad y que cada lengua, incluidas las lenguas de señas, merece ser celebrada y preservada.

En este Día Internacional de las Lenguas de Señas, recordamos que la comunicación es un derecho fundamental. Al celebrar y aprender sobre estas lenguas, no solo enriquecemos nuestras vidas, sino que también contribuimos a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. Que cada gesto, cada señal y cada palabra signada nos acerque un paso más hacia la igualdad y el entendimiento mutuo.

Leila González/ Pasante

Noticia al Día

