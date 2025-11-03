Hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una jornada dedicada a crear conciencia sobre una problemática que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo. Este día busca fomentar un ambiente educativo seguro y respetuoso, donde todos los niños y jóvenes puedan aprender y desarrollarse sin miedo al hostigamiento.

La violencia y el acoso escolar pueden manifestarse de diversas formas, desde el acoso verbal y físico hasta el ciberacoso, afectando la salud mental y emocional de las víctimas. Según estudios recientes, uno de cada tres estudiantes ha experimentado algún tipo de acoso en su vida escolar, lo cual subraya la urgencia de abordar esta situación.

Foto: UNICLA

Organizaciones educativas, gobiernos y comunidades se unen hoy para promover campañas de sensibilización y prevención. Se realizan talleres, charlas y actividades en escuelas para educar a estudiantes, padres y docentes sobre la importancia de la empatía y el respeto mutuo.

Además, se destaca la necesidad de implementar políticas efectivas que protejan a los estudiantes y fomenten un ambiente de inclusión y apoyo. Las voces de los jóvenes son cruciales en este proceso, y se les anima a compartir sus experiencias y proponer soluciones.

A medida que conmemoramos este día, es vital recordar que todos tenemos un papel en la lucha contra la violencia y el acoso escolar. Fomentar la solidaridad y el respeto es esencial para construir un futuro donde todos los estudiantes se sientan seguros y valorados.

Pasante/Leila González/Noticia al día