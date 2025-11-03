Lunes 03 de noviembre de 2025
Efemérides

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una jornada dedicada a crear conciencia sobre una problemática que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo.

Por Pasante1

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una jornada dedicada a crear conciencia sobre una problemática que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo. Este día busca fomentar un ambiente educativo seguro y respetuoso, donde todos los niños y jóvenes puedan aprender y desarrollarse sin miedo al hostigamiento.

La violencia y el acoso escolar pueden manifestarse de diversas formas, desde el acoso verbal y físico hasta el ciberacoso, afectando la salud mental y emocional de las víctimas. Según estudios recientes, uno de cada tres estudiantes ha experimentado algún tipo de acoso en su vida escolar, lo cual subraya la urgencia de abordar esta situación.

Foto: UNICLA

Organizaciones educativas, gobiernos y comunidades se unen hoy para promover campañas de sensibilización y prevención. Se realizan talleres, charlas y actividades en escuelas para educar a estudiantes, padres y docentes sobre la importancia de la empatía y el respeto mutuo.

Además, se destaca la necesidad de implementar políticas efectivas que protejan a los estudiantes y fomenten un ambiente de inclusión y apoyo. Las voces de los jóvenes son cruciales en este proceso, y se les anima a compartir sus experiencias y proponer soluciones.

A medida que conmemoramos este día, es vital recordar que todos tenemos un papel en la lucha contra la violencia y el acoso escolar. Fomentar la solidaridad y el respeto es esencial para construir un futuro donde todos los estudiantes se sientan seguros y valorados.

Pasante/Leila González/Noticia al día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Así celebró Miguel Rojas el bicampeonato de los Dodgers tras su heroica actuación

Así celebró Miguel Rojas el bicampeonato de los Dodgers tras su heroica actuación

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Contabilizan 27 muertos y más de 700 heridos tras devastador terremoto en el norte de Afganistán

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.
Al Dia

¿Sabes qué es Halloween?: Una tradición de espanto que se celebra el 31 de octubre

La festividad de espanto mueve cientos de millones de dólares cada año en dulces, disfraces y decoraciones, y converge con tradiciones locales.
Al Dia

Este 31 de octubre se conmemoran 84 años del natalicio del Cantor del pueblo, Alí Primera

Durante sus años universitarios, desarrolló su talento musical y comenzó a componer canciones que reflejaban sus ideas y sentimientos sobre la justicia, la igualdad y los derechos humanos
Al Dia

Cada 30 de octubre se celebra el Día nacional del Otorrinolaringólogo: 70 años de estar presentes

Esta celebración marca 70 años de la sociedad en el país. Son profesionales de la medicina que se especializan en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del oído, la nariz y la garganta.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025