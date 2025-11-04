Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

4 de noviembre día internacional de la UNESCO

Este día no solo celebra los logros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sino que también invita a la reflexión sobre los desafíos globales que enfrentamos en estos campos.

Por Pasante1

Cada 4 de noviembre, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la UNESCO, una jornada que destaca la importancia de la educación, la ciencia y la cultura en la construcción de sociedades más justas y sostenibles. Este día no solo celebra los logros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sino que también invita a la reflexión sobre los desafíos globales que enfrentamos en estos campos.

La UNESCO, fundada en 1945, tiene como misión contribuir a la paz y la seguridad mediante la cooperación internacional en educación, ciencia y cultura. En este contexto, el Día Internacional de la UNESCO se convierte en una plataforma para promover la diversidad cultural y el respeto por los derechos humanos, elementos fundamentales para el desarrollo sostenible.

Foto: The El News EL NEWS DE VENEZUELA

Este año, la celebración se centra en la educación inclusiva y de calidad, un derecho fundamental que sigue siendo inaccesible para millones de personas alrededor del mundo. A través de diversas actividades, conferencias y talleres, se busca crear conciencia sobre la necesidad de garantizar que todos, independientemente de su origen o condición, tengan acceso a una educación que les permita alcanzar su máximo potencial.

Además, la UNESCO resalta la importancia de la preservación del patrimonio cultural y natural, recordando que la diversidad cultural es un motor de innovación y creatividad. En un mundo cada vez más globalizado, reconocer y valorar nuestras diferencias es esencial para fomentar la paz y la cohesión social.

El Día Internacional de la UNESCO nos recuerda que la educación y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo humano y social. Al celebrar esta fecha, renovamos nuestro compromiso con un futuro donde todos tengan la oportunidad de aprender, crecer y contribuir a un mundo más igualitario y sostenible.

Pasante/Leila González/Noticia al Día

Temas:

Noticias Relacionadas

Efemérides

Este día no solo celebra los logros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sino que también invita a la reflexión sobre los desafíos globales que enfrentamos en estos campos.
Al Dia

La Vinotinto Sub-17 debuta este martes ante Inglaterra en el Mundial de Qatar

La Vinotinto Sub-17 llega con la moral alta, tras una sólida preparación, con el objetivo de igualar o superar los octavos de final alcanzados en la edición anterior
Al Dia

Edgar Ramírez interpretará al icónico diseñador Giorgio Armani

El actor venezolano Edgar Ramírez dará vida al icónico diseñador de moda Giorgio Armani, una elección que parece capturar la máxima "That’s So Armani" a la perfección.
Al Dia

Miguel Ángel Landa cumple 89 años

Tuvo excelentes participaciones en grandes clásicos de la Televisión, entre los que destacan: La Señora de Cárdenas, Pobre Negro y Canaima. Su personaje de villano en El país de las mujeres resaltó su temple, su voz y su avasallante poder interpretativo.

