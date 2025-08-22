Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Un día como hoy recordamos a Andrés Calamaro, uno de los cantautores más emblemáticos y prolíficos del rock argentino. Nació el 22 de agosto de 1961 en Buenos Aires, Calamaro dejó una huella imborrable en la música latinoamericana con su talento, polifacetismo y estilo único.

Desde sus inicios en bandas como Los Abuelos de la Nada en los años 80, donde comenzó a destacar como compositor y vocalista, hasta su carrera solista, Andrés Calamaro se consolidó como uno de los referentes del género. Su obra fusiona rock, pop, tango y otros ritmos tradicionales argentinos, creando un sonido original que ha capturado a varias generaciones.

Entre sus discos más reconocidos se encuentran "Alta Suciedad" (1997), que contiene clásicos como "Flaca" y "Loco", y "El Salmón" (2000), un ambicioso proyecto de múltiples discos que muestra su versatilidad y creatividad.

Además de su éxito en Latinoamérica, Calamaro ha sido galardonado con premios internacionales, incluyendo varios Premios Gardel y Grammy Latinos, consolidando su lugar en la historia de la música.

Noticia al Dia/Jesús Fernández (Pasante)