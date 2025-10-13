Lunes 13 de octubre de 2025
Efemérides

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Esta fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir y reducir el impacto de desastres naturales y antrópicos.

Por Pasante1

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
Foto: Centro Gilberto Bosques - Senado
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 13 de octubre, el mundo se une para conmemorar el día Internacional para la reducción del riesgo de desastres. Esta fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir y reducir el impacto de desastres naturales y antrópicos.

Este año se presenta como un año crucial, ya que la crisis climática y los desastres asociados han cobrado mayor relevancia en la agenda global. Desde huracanes devastadores hasta incendios forestales y terremotos, el mundo enfrenta una creciente amenaza que pone en riesgo la vida de millones. La reducción del riesgo de desastres se ha convertido en una prioridad no solo para los gobiernos, sino también para las comunidades y organizaciones no gubernamentales que trabajan incansablemente en la creación de planes de respuesta y recuperación.

Este día Internacional se centra en la importancia de la educación y la concienciación. Se destaca que, a través de la educación, las comunidades pueden aprender a identificar riesgos, prepararse eficazmente y responder de manera adecuada ante situaciones de emergencia. Las iniciativas educativas en escuelas y comunidades son fundamentales para empoderar a las personas y fomentar una cultura de prevención.

Los desastres no solo afectan a las infraestructuras, sino que también impactan la economía, la salud y el bienestar de las personas. La cooperación internacional y la inversión en tecnología y sistemas de alerta temprana son esenciales para mitigar estos riesgos. La capacitación de equipos de respuesta y la creación de redes de apoyo son pasos vitales para garantizar que las comunidades estén mejor preparadas.

En este Día Internacional, es momento de reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la colaboración. Cada individuo, cada comunidad y cada nación tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro más seguro. La reducción del riesgo de desastres no es solo una responsabilidad de los gobiernos; es un compromiso colectivo que requiere la participación activa de todos.

Pasante/Leila González/Noticia al día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

En cuenta regresiva para que los mosaicos de Luis Enrique Mogollón deslumbren en Roma

En cuenta regresiva para que los mosaicos de Luis Enrique Mogollón deslumbren en Roma

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

‎Iglesia católica presentó en la Basílica la programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

‎Iglesia católica presentó en la Basílica la programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Noticias Relacionadas

Al Dia

Al menos 18 heridos y dejaron lluvias de hasta 280 litros en el sur de Cataluña por paso de la dana

Según informa Protección Civil en un comunicado, el temporal ha obligado a desplazar a unas 400 personas que han pasado la noche en pabellones y edificios municipales de la zona.
Efemérides

Venezuela honra a sus oftalmólogos cada 10 de octubre

Desde su fundación, la SVO ha impulsado avances médicos, jornadas de atención comunitaria, formación académica y actualización científica en el campo de la oftalmología
Efemérides

Un 10 de octubre fallecieron Édith Piaf, Christopher Reeve y Orson Welles: Tres figuras universales del arte y la cultura

Tres figuras emblemáticas de la cultura mundial, cuyas obras siguen influyendo en generaciones de artistas, cinéfilos y amantes de la música
Efemérides

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela

Ambos hallazgos confirman la relevancia paleontológica de la región andina venezolana y su valor como patrimonio científico

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025