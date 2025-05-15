Cada 15 de mayo se conmemora el Día internacional de las Familias

Cada 15 de mayo, el mundo se une para celebrar el Día Internacional de las Familias, esta fecha se ha establecido para concienciar sobre el rol fundamental de la familia en la educación y desarrollo de los hijos desde la infancia, así como para fortalecer los lazos y la unión familiar.

El origen de esta importante conmemoración se remonta a la década de los ochenta. No obstante, fue en 1994 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 15 de mayo como el Día Internacional de las Familias. Esta decisión subraya la importancia de la familia como el núcleo central de toda sociedad.

Un día para reflexionar sobre su valor

Desde entonces, este día se ha convertido en una fecha emblemática para destacar el valor de la familia a nivel global. La familia juega un papel crucial en la integración sana y completa de las personas en su entorno, fomentando la convivencia y el respeto por las normas sociales.

Cada año, se elige un tema central para la celebración, y en 2025 el lema es: "Políticas orientadas a la familia para el desarrollo sostenible: hacia la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 2025″. Además, la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en noviembre de 2025, este lema resalta el papel fundamental de las familias en la erradicación de la pobreza y la promoción del bienestar general.



En efecto, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU depende en gran medida del apoyo y la fortaleza de las familias.

¿Qué entendemos por familia?

El concepto de familia ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de la historia. Tradicionalmente, se define como un grupo de personas unidas por lazos consanguíneos y afectivos que, generalmente, conviven.

Sin embargo, en la actualidad, este concepto se ha diversificado debido a cambios sociales y las características particulares de cada grupo familiar.

El papel crucial de la familia

La familia desempeña un papel esencial en la sociedad desde perspectivas social, demográfica y económica. La formación del núcleo familiar posibilita la creación de una unidad de consumo, la transmisión de valores entre generaciones y el establecimiento de fuertes lazos afectivos.

A pesar de esto, los cambios sociales y económicos han dado lugar a diversos modelos familiares, adaptándose a los nuevos roles de hombres y mujeres.

Ideas para el Día Internacional de las Familias

Para celebrar este día especial, te invitamos a fortalecer los lazos familiares, dedicar tiempo de calidad a tus seres queridos: compartiendo una comida preparada con cariño, disfrutando de juegos y actividades que involucren a todos, o simplemente conversando y escuchando activamente.

Para aquellos con familiares lejos, una llamada o videollamada puede acortar la distancia y expresar tu afecto. Lo esencial es crear momentos significativos que nutran la conexión y celebrar el amor que los define como familia.

Texto: Bleidys Sanchez/ Pasante

Noticia al Día