Jueves 16 de octubre de 2025
Efemérides

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Desde tiempos inmemoriales, el pan ha sido un símbolo de sustento y comunidad, presente en las mesas de diversas culturas alrededor del mundo. Este día no solo nos recuerda la importancia del pan en nuestra dieta, sino que también nos ofrece la oportunidad de explorar la rica variedad de recetas que podemos preparar en casa.

Por Pasante1

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan, una fecha que nos invita a rendir homenaje a uno de los alimentos más universales y antiguos de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, el pan ha sido un símbolo de sustento y comunidad, presente en las mesas de diversas culturas alrededor del mundo. Este día no solo nos recuerda la importancia del pan en nuestra dieta, sino que también nos ofrece la oportunidad de explorar la rica variedad de recetas que podemos preparar en casa.

Hacer pan en casa es una experiencia gratificante que une a las familias y amigos en torno a la cocina. La mezcla de ingredientes simples como harina, agua, levadura y sal se transforma en un delicioso manjar que puede ser disfrutado de múltiples formas. Desde un pan crujiente y dorado hasta un suave y esponjoso pan de plátano, cada receta cuenta una historia y refleja la creatividad de quienes lo elaboran.

Una de las recetas más clásicas es el pan casero tradicional, que requiere paciencia y amor. Al amasar la masa y dejarla reposar, se despiertan aromas que llenan el hogar, creando un ambiente acogedor. Por otro lado, la focaccia de romero es ideal para aquellos que buscan un toque gourmet; su combinación de hierbas frescas y aceite de oliva la convierte en un acompañante perfecto para cualquier comida.

No podemos olvidar el pan integral, una opción más saludable que aporta fibra y nutrientes esenciales. Su preparación es sencilla, y su sabor, delicioso, lo convierte en el aliado perfecto para un desayuno nutritivo o una cena ligera. Finalmente, para los amantes de los sabores intensos, el pan de ajo es un aperitivo irresistible que seguramente dejará a todos pidiendo más.

En este Día Mundial del Pan, te animo a que te aventures en la cocina y prepares tu propia versión de estos deliciosos panes. No solo disfrutarás de un producto fresco y sabroso, sino que también crearás momentos memorables en compañía de tus seres queridos. ¡Celebra el pan y su legado, y deja que su aroma llene tu hogar!

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Tigres silenciaron a Cardenales en el juego inaugural de la LVBP

Tigres silenciaron a Cardenales en el juego inaugural de la LVBP

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato

Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Castillo afrontará su temporada 14 con el conjunto rapaz
Efemérides

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

El Día sin sostén nació el 9 de julio de 2011, y su primera celebración fue el 19 de octubre de ese mismo año
Efemérides

Venezuela honra a sus oftalmólogos cada 10 de octubre

Desde su fundación, la SVO ha impulsado avances médicos, jornadas de atención comunitaria, formación académica y actualización científica en el campo de la oftalmología
Efemérides

Un 10 de octubre fallecieron Édith Piaf, Christopher Reeve y Orson Welles: Tres figuras universales del arte y la cultura

Tres figuras emblemáticas de la cultura mundial, cuyas obras siguen influyendo en generaciones de artistas, cinéfilos y amantes de la música

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025