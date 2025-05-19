Cada 19 de mayo: Un día para celebrar la atención médica familiar

Cada 19 de mayo, se rinde un merecido homenaje a aquellos especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria que brindan asistencia médica integral a las personas. De hecho, fue en el año 2010 cuando la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) propuso la creación de este día, con el objetivo primordial de destacar la importancia y la valiosa contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud a nivel mundial.

¿Qué define a un médico de familia?

En esencia, esta profesión se trata de especialistas que ofrecen atención médica personal, primaria e integral a las personas y a las familias que forman parte de una comunidad.

Es importante destacar que la medicina familiar constituye una especialidad médica formal, con un riguroso programa de formación científica que abarca un período de tres años.

Entre sus funciones más relevantes, sobresalen las siguientes:

la provisión de atención médica integral al paciente, considerando su perfil de edad, sexo, patología o grupo de riesgo, lo que implica el abordaje de aspectos biológicos, psicológicos, laborales, familiares y sociales.

Adicionalmente, estos profesionales se encargan de transmitir información crucial relacionada con la promoción de la salud, el diagnóstico precoz y la prevención de enfermedades, así como los tratamientos, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Asimismo, brindan asistencia y atención a los pacientes tanto en Centros de Salud como en sus domicilios y en el ámbito comunitario.

Finalmente, ofrecen orientación fundamental a las personas acerca de la oportunidad, el uso adecuado y el acceso oportuno a los diferentes niveles de atención dentro del sistema de salud, de acuerdo con sus necesidades específicas.

Cada año, la WONCA pone en marcha una significativa campaña temática para conmemorar este importante día. En esta oportunidad, el lema elegido fue “Médicos de familia, el corazón de la atención médica”, resaltando así el vínculo duradero y esencial que existe entre estos profesionales de la salud y sus pacientes, así como su capacidad única para coordinar los distintos niveles de atención sanitaria con una perspectiva verdaderamente integral.

En definitiva, resaltamos con profundo reconocimiento y extendemos un cálido saludo a quienes representan un pilar esencial en el cuidado de la salud, demostrando un firme compromiso con una medicina que es cada vez más humana, accesible y genuinamente centrada en las personas.

Texto: Bleidys Sanchez /Pasante