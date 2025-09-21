Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, al representar entre 60 y 70 por ciento de los casos.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora este 21 de septiembre, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, refiere que es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro, que provoca deterioro de la memoria, del pensamiento y de la conducta.

El grupo poblacional al que afecta principalmente es el de personas de edad avanzada, aproximadamente un 10 por ciento en mayores de 65 años y un 47 por ciento en las de 85 años.

Los síntomas característicos de este padecimiento son:

Pérdida de memoria, de las habilidades de lenguaje (dificultad para encontrar los nombres de las palabras).

Alteraciones del pensamiento abstracto.

Juicio pobre, desorientación en lugar, tiempo y persona.

Cambios en el estado de ánimo, conducta y personalidad.

Notorio decaimiento en las actividades personales y el desempeño en el trabajo.

