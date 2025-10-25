Cada 25 de octubre es el Día de la Pasta

La conmemoración del Día Mundial de la Pasta tiene su origen en 1995, cuando se realizó el primer Congreso Mundial de Pasta en la ciudad de Roma.

Desde 1998, la efeméride es promovida por la Organización Internacional de la Pasta (IPO), con actividades en diversas ciudades del mundo.

Este alimento, que cuenta con más de 350 variedades, se ha consolidado como un plato universal gracias a su valor nutricional, su bajo contenido graso y su capacidad de adaptarse a múltiples ingredientes y culturas. Una ocasión perfecta para disfrutarlo en cualquiera de sus formas.

Noticia al Día / Rosariotres