Día de la Nutella se celebra este 5-Feb

Una de las cremas de chocolate con avellana más deliciosas, conocida en el mundo entero, celebra por todo lo alto su gran popularidad entre los amantes del chocolate. El 5 de febrero se celebra el Día Mundial de la Nutella.

Origen del Día Mundial de la Nutella

La genial idea de dedicar un día especial a la Nutella ha sido gracias a la iniciativa de Sara Rosso, una bloguera italo-americana aficionada a este famoso producto alimenticio.

En el año 2007, Rosso decidió homenajear mundialmente a esta deliciosa crema de untar, con sabor a chocolate y avellanas.

En relación con la escogencia de la fecha de celebración de este día mundial raro, no está relacionada con la historia de la Nutella. Obedeció a popularizar el consumo de esta crema mundial, coincidiendo con la estación más fría en el hemisferio norte.

Tanto fue el impacto que generó la creación de esta efeméride que Rosso cedió todos los derechos de celebración de este día mundial a la empresa Ferrero (creadora de la Nutella) en el año 2015.

¿Cómo surgió la Nutella?

La Nutella es una deliciosa y espesa crema de chocolate y avellanas procedente de Italia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

La receta original de este dulce fue concebida en la década de los 40 por Pietro Ferrero, dueño de la pastelería Alba, ubicada en el distrito italiano de Piamonte. Es una localidad que se caracteriza por la producción de avellanas.

Debido a la escasez de cacao, Ferrero utilizó polvo de avellanas, dando origen al producto más famoso en todo el mundo. En 1951 salió a la venta esta pasta de avellanas, conocida inicialmente como "Supercrema".

En el año 1963 Michele Ferrero, hijo de Pietro Ferrero, modificó el nombre y la composición de este producto, creando la marca mundialmente conocida como Nutella.

La primera línea de producción salió a la venta en Europa el 20 de abril de 1964. En la actualidad se producen unas 400 mil toneladas anuales.

Lee también: Hoy, 5-Feb. es Día Mundial de la Nutella

Noticia al Día/Información de Diade