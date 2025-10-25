Sábado 25 de octubre de 2025
Efemérides

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

La elección de esta fecha no es casual: coincide con los nacimientos de dos grandes compositores del repertorio lírico y operístico: Georges Bizet (París, 25 de octubre 1838) y Johann Strauss II (25 de octubre 1825)

Por Andrea Guerrero

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre
Foto:Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ópera, una fecha dedicada a homenajear uno de los géneros artísticos más complejos y apasionantes: la ópera.

La elección de esta fecha no es casual: coincide con los nacimientos de dos grandes compositores del repertorio lírico y operístico: Georges Bizet (París, 25 de octubre 1838) y Johann Strauss II (25 de octubre 1825).

La iniciativa surgió como colaboración internacional entre OPERA America, Ópera Latinoamérica y Opera Europa para visibilizar el valor social de la ópera y su contribución a la cultura.

El Día Mundial de la Ópera busca algo más que celebrar una fecha: es una invitación a reflexionar sobre la relevancia de este arte escénico en la sociedad actual —cómo la música, la voz, el teatro y la emoción pueden ser vehículo de valores, comunidad y conexión humana.

Un recorrido cultural: de la historia al presente

La ópera tiene una historia de más de cuatro siglos, desde sus orígenes en la Camerata Florentina hasta los grandes teatros de hoy. Representa una forma de arte que integra música, texto, actuación, escenografía, voz humana y el cuerpo en escena.

En América Latina y Buenos Aires, la ópera ha tenido también un desarrollo propio, adaptándose, redefiniéndose y manteniéndose vigente en repertorios clásicos, nuevas producciones e iniciativas de puertas abiertas.

Noticia al Día /

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

En su Bajada la Chinita lucirá el manto con el escudo bordado de su Santidad el Papa León XIV

En su Bajada la Chinita lucirá el manto con el escudo bordado de su Santidad el Papa León XIV

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

Así luce la plazoleta de la Basílica a pocas horas de celebrarse la Bajada de la Virgen Chinita

Así luce la plazoleta de la Basílica a pocas horas de celebrarse la Bajada de la Virgen Chinita

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Noticias Relacionadas

Al Dia

Melissa con 120 kilómetros por hora, se formó en el mar Caribe y el Centro de Huracanes activó alertas en varios países

La mañana del sábado 25 de octubre, el huracán Melissa se formó en el mar Caribe después de intensificarse rápidamente…
Efemérides

Cada 25 de octubre es el Día de la Pasta

Desde 1998, la efeméride es promovida por la Organización Internacional de la Pasta (IPO), con actividades en diversas ciudades del mundo
Efemérides

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Su legado incluye obras maestras como "Les Demoiselles d’Avignon" y "Guernica", que siguen siendo estudiadas y admiradas en todo el mundo
Efemérides

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

La reconocida primera actriz y locutora venezolana Eva Blanco cumple 96 años este 26 de octubre. Eva Cristina Blanco Rodríguez,…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025