Miércoles 10 de septiembre de 2025
Día Mundial de la Prevención del Suicidio: Un llamado a la acción

Por María Briceño

Foto: agencia
Este miércoles 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se trata de un tema de salud pública y una de las principales causas de muerte en el mundo que puede afectar a personas de cualquier edad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año más de 700 mil personas mueren a causa del suicidio y que casi el 77 por ciento de los casos a nivel mundial suceden en países de ingresos bajos y medianos.

¿Por qué se conmemora cada 10 de septiembre?

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio surgió por iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en conjunto con la OMS.

El lema para el período 2024-2026 es "Cambiar la narrativa". Su objetivo es derribar barreras, como el estigma, crear conciencia y una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio.

