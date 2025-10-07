Día Mundial de los Calvos: ¿Por qué se celebra?

El Día Mundial de los Calvos se celebra cada 7 de octubre. Aunque no se trata de una festividad oficial reconocida por organismos internacionales, se ha popularizado gracias a la cultura digital, los medios de comunicación y las comunidades online que reivindican la belleza de la calvicie.

La fecha del Día Mundial del Calvo no solo pretende visibilizar a los hombres, que suelen ser los más afectados por la alopecia androgénica, sino también a las mujeres que, por diferentes causas como enfermedades, tratamientos médicos o decisión personal, llevan la cabeza rapada o sin cabello.

En los últimos años, con el auge de figuras públicas que lucen orgullosamente su calva, desde actores de Hollywood hasta cantantes, deportistas o influencers, el 7 de octubre se ha transformado en un día para celebrar la diversidad y cuestionar los estándares de belleza tradicionales.

El motivo principal de esta conmemoración es romper los estigmas asociados a la pérdida del cabello. Durante mucho tiempo, la calvicie se percibió como un signo de envejecimiento, inseguridad o falta de atractivo. Sin embargo, la sociedad ha ido cambiando y hoy se reconoce que la personalidad, la seguridad y la actitud son mucho más determinantes que un peinado.

El Día Mundial de los Calvos es mucho más que una curiosidad en el calendario. Es un recordatorio de que la belleza no se mide en centímetros de cabello, sino en confianza, actitud y autenticidad. La calvicie, ya sea por elección o por naturaleza, puede ser un símbolo de seguridad y estilo propio.

Noticia al Día / Mundo Deportivo