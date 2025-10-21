El 21 de octubre se conmemora el día mundial del ahorro energético, una fecha que busca concienciar a la población sobre la importancia de utilizar la energía de manera eficiente y responsable. Esta iniciativa surge en un contexto global donde el cambio climático y la escasez de recursos energéticos se han convertido en desafíos urgentes.

Desde su instauración, este día ha servido para promover prácticas sostenibles en el uso de la energía, incentivando a individuos, empresas y gobiernos a implementar medidas que reduzcan el consumo energético.

Entre las acciones recomendadas se encuentran el uso de bombillas de bajo consumo, la desconexión de electrodomésticos no utilizados y la promoción del transporte público.

Foto: Revista cero grado

El Día mundial del ahorro energético también destaca la importancia de las energías renovables como alternativa viable para mitigar el impacto ambiental. En diversas partes del mundo, se organizan eventos, charlas y campañas educativas que fomentan la adopción de hábitos más responsables.

Este año, las organizaciones ambientales hacen un llamado a la acción, instando a todos a reflexionar sobre sus hábitos de consumo y a adoptar un estilo de vida más sostenible. La meta es clara: reducir la huella ecológica y contribuir a un futuro más verde y sostenible para las próximas generaciones.

Pasante/Leila González/Noticia al Día