Lunes 06 de octubre de 2025
Efemérides

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

La figura del politólogo en Venezuela es fundamental, especialmente en un país donde la ciencia política se convierte en un tema de debate constante.

Por Pasante1

Cada 6 de octubre, Venezuela celebra el Día del Politólogo, una fecha que resalta la importancia de esta profesión en el contexto nacional.

Esta celebración se establece a través del Proyecto de Ley de Ejercicio Profesional del Politólogo de Venezuela, que en su Artículo 5° reconoce oficialmente a este día como el Día Nacional del Politólogo Venezolano.

En un entorno marcado por desafíos políticos, sociales y económicos, los politólogos se convierten en actores clave, ya que su labor implica un profundo análisis de la realidad nacional y la asesoría en la toma de decisiones.

Los politólogos no solo estudian las estructuras de poder y las dinámicas políticas, sino que también se enfrentan al reto de pensar de manera diferente. En un contexto donde existen limitantes y polarizaciones, su capacidad para ofrecer perspectivas innovadoras y soluciones creativas es esencial.

Su trabajo abarca diversas ramas, desde la investigación académica hasta la consultoría en políticas públicas, pasando por la educación y el activismo social.

Este día es, por tanto, una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que los politólogos pueden tener en la sociedad. Su compromiso con la verdad, la justicia y la democracia es un pilar fundamental para la construcción de un futuro más equitativo y participativo.

Además, el Día del Politólogo invita a la ciudadanía a valorar el conocimiento y la profesionalidad en el campo de la política, fomentando un respeto hacia aquellos que dedican su vida a entender y mejorar la realidad de su país.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

