Efemérides

Este 16 de mayo, se cumplen 149 años del ingreso de los restos de Rafael Urdaneta al Panteón Nacional

Hoy en día los restos del General descansan eternamente y en paz en el Panteón Nacional de Venezuela.

Por Noticia al Dia

Este 16 de mayo, se cumplen 149 años del ingreso de los restos de Rafael Urdaneta al Panteón Nacional
Foto/ Referencial
Hoy se cumplen 149 años desde la extradición de los restos de Rafael Urdaneta desde París, Francia, hasta Maracaibo, estado Zulia, para posteriormente ser llevado hasta el Panteón Nacional, ubicado en la capital de Venezuela, Caracas.

Rafael José Urdaneta Farías, nació el 24 de octubre de 1788 en Maracaibo, en ese entonces Capitanía General de Venezuela. Era hijo de padres criollos con ascendencia española: Miguel Jerónimo de Urdaneta y María Alejandrina de Farías.

Desde una temprana edad demostró una fascinación por los estudios y el querer educarse, sus estudios empezaron la ciudad de Maracaibo y terminaron en colegio de San Bartolomé ubicado, como se conoce actualmente, en Bogotá, Colombia.

Urdaneta fue nombrado tercer oficial del Tribunal, el cual tenia como responsabilidad los pagos a las tropas de Nueva Granada, gracias a este puesto ganó experiencia en administración de tropas militares. Años después se uniría a un movimiento revolucionario, el cual estalló en Bogotá, el cual sería el impulso a su carrera militar.

Rafael Urdaneta tuvo varios cargos, cuando estuvo en vida, como prócer, estratega y político, pero sin duda el más destacado fue el de militar. El comandante Urdaneta asumió el puesto de presidente de La Gran Colombia después de Simón Bolívar, entre el 4 de septiembre de 1830 al 2 de mayo de 1831.

El 23 de agosto de 1845 en París, Francia, muere el General Rafael Urdaneta a los 56 años. Se comenta que su muerte tuvo que ver por complicaciones de calculo renal, el cual impidió terminar su viaje como ministro Plenipotenciario el cual buscaba la paz, al igual que el reconocimiento de la independencia de Venezuela con España.

Hoy en día, los restos del General descansan eternamente y en paz en el Panteón Nacional de Venezuela.

Noticia al Dia/

Temas:

Al Dia

Seis policías muertos y siete heridos tras derribar un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia: Señalan al ELN

El atentado ocurrió en los límites entre Amalfi y Anorí contra un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.
Efemérides

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Explorando el origen de este día y el origen de la fotografía

Al Dia

Los 102 años que estaría cumpliendo Carlos Cruz Diez: Artista plástico venezolano más influyente del arte cinético del siglo XX

El artista plástico venezolano, reconocido como uno de los más influyentes del arte cinético del siglo XX
Al Dia

Asunción de Nuestra Señora María: Lunes 18-Ago feriado bancario

El próximo lunes 18 de agosto las agencias bancarias en todo el país estarán cerradas, en cumplimiento del calendario de…

