Lunes 25 de agosto de 2025
Efemérides

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Ocasionó según cifras oficiales la muerte de unas 55 personas y 156 resultaron heridas.

Por Ernestina García

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 25 de agosto, se cumplen 13 años de la tragedia ocurrida en la refinería de Amuay, ubicada en la intercomunal Alí Primera del municipio Los Taques de Paraguaná estado Falcón. Desastre que ocasionó según cifras oficiales la muerte de unas 55 personas y 156 resultaron heridas.


Un incidente que aún permanece en la memoria colectiva paraguanera que, 13 años después, parece imborrable, sobre todo para quienes sufrieron en carne propia las consecuencias de esa catástrofe.

A las 12:35 am. del 25 de agosto de 2012 se recibe la primera alerta sobre la fuga de propano en el bloque 23 de almacenamiento del CRP Amuay, lo que provocó que los bomberos de PDVSA actuaran inmediatamente acordonando la zona, cerrando la Avenida Bolívar de Judibana y la Av. Intercomunal Alí Primera.

Exactamente a la 1:07 am. se produce la explosión de los gases acumulados por la fuga que ocasionó una onda expansiva de gran magnitud, trayendo como consecuencia graves daños a las estructuras aledañas y al Destacamento Nº 44 de la Guardia Nacional. Además, las ondas expansivas provocaron pánico en la población cercana, por lo que sus habitantes evacuaron la zona por su cuenta.

La fuga de gas al explotar hizo que se incendiaran al menos tres tanques de almacenamiento y otras instalaciones de la refinería.

Las llamas alcanzaron los 30 metros de altura en la madrugada del 25 de agosto, siendo que 20 horas después estas seguían crepitando, generando un calor abrasador a los habitantes de los barrios ubicados aproximadamente a 300 metros de la refinería.

La explosión afectó más de 3 mil viviendas, siendo que varias familias vieron sus casas completamente destruidas. Un panel de investigadores fue conformado para determinar las causas de la fuga de gas, surgiendo un informe oficial en 2013, así como otros informes alternativos.

La historia publicada por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, señala que la causa del desastre sigue siendo objeto de debate y controversia. Mientras que para el Gobierno nacional la explosión fue causada por un sabotaje impulsado por la oposición venezolana, sectores críticos del mismo y actores independientes han señalado el creciente número de accidentes , como un indicativo de los problemas dentro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Se trata de uno de los peores desastres de la industria petrolera en la historia de Venezuela y uno de los más mortíferos de este tipo en los últimos años en el mundo.

Noticia al Día/Cactis24.com

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Más de 200 mujeres con patologías oncológicas reciben estudios clínicos integrales a través del Plan Cayapa de la Salud en Maracaibo

Más de 200 mujeres con patologías oncológicas reciben estudios clínicos integrales a través del Plan Cayapa de la Salud en Maracaibo

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump: "Ya no gastamos dinero en Ucrania"

"Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía", aseguró Trump ante la prensa, refiriéndose a su predecesor, Joe Biden
Efemérides

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Calamaro dejó una huella imborrable en la música latinoamericana
Al Dia

Un 22 de agosto nació Joaquín Crespo: Militar y político, presidente de Venezuela en dos ocasiones

Considerado el caudillo más poderoso tras el retiro político y posterior muerte de su gran aliado, Antonio Guzmán Blanco
Al Dia

El bombero celebra hoy su día: Una noble labor más allá de apagar fuego

Muchos hombres y mujeres están capacitados como paramédicos para brindar primeros auxilios y estabilizar a las víctimas antes de la llegada de la ambulancia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025