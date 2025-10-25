Sábado 25 de octubre de 2025
Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

La reconocida primera actriz y locutora venezolana Eva Blanco cumple 96 años este 26 de octubre. Eva Cristina Blanco Rodríguez,…

Por Christian Coronel

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación
La reconocida primera actriz y locutora venezolana Eva Blanco cumple 96 años este 26 de octubre.

Eva Cristina Blanco Rodríguez, la segunda de siete hermanos, ha sido una figura emblemática en el mundo del entretenimiento a lo largo de su vida.

Desde muy pequeña, su sueño de ser actriz la llevó a estudiar locución, obteniendo su título de locutora profesional. Sin embargo, su pasión por la actuación la llevó a convertirse en autodidacta, buscando aprender y perfeccionar su arte por su cuenta.

Su carrera comenzó en la radio, donde se unió al programa "Cada minuto una estrella", una revista musical que abarcaba diversas disciplinas artísticas. En Radio Tropical, Eva participó en radionovelas, radioteatros y locución de noticias, además de desarrollar su propio programa, "Noticias y Canciones", que se emitía entre las tres y las seis de la tarde.

Con la llegada de las primeras televisoras, Eva se adaptó rápidamente al nuevo medio, recibiendo formación en actuación teatral y familiarizándose con las técnicas necesarias para la televisión. Sus primeras actuaciones se llevaron a cabo en el antiguo canal nacional, Canal 5.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en producciones memorables como "La señorita Elena", "Esmeralda", "Luisa mi amor" y "Julia". Su éxito la llevó a viajar en tres ocasiones a Nueva York, donde la novela "La Zulianita" tuvo una gran aceptación, presentándose en varios cines de la ciudad. También participó en una novela en Puerto Rico junto al actor Daniel Lugo.

El teatro ha sido otra de sus grandes pasiones. Entre sus destacadas participaciones se encuentran "La venganza de Don Mendo", con adaptaciones en 1971 y 1978, así como "Sagrado y obsceno", "El viejo grupo" y "Veteranas y algo más". En el cine, Eva dejó su huella en películas como "El galope", "Los inquilinos", dirigida por César Bolívar, "La oveja negra" de Román Chalbaud y "Allá abajo en la selva".

A lo largo de su carrera, Eva Blanco ha demostrado una dedicación inquebrantable al arte y ha dejado un legado que inspira a nuevas generaciones de artistas.

