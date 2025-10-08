Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela

Ambos hallazgos confirman la relevancia paleontológica de la región andina venezolana y su valor como patrimonio científico

Por Andrea Guerrero

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela
Foto: Agencia
El 8 de octubre de 2014 fue anunciado oficialmente el descubrimiento del Tachiraptor admirabilis, el segundo dinosaurio identificado en territorio venezolano. El hallazgo se realizó en las cercanías de La Grita, estado Táchira, por un equipo internacional de paleontólogos de Venezuela, Brasil, Estados Unidos y Alemania.

El Tachiraptor fue un dinosaurio carnívoro, bípedo y de pequeño tamaño, que habitó los Andes venezolanos hace aproximadamente 200 millones de años, durante el Jurásico Inferior. Su nombre rinde homenaje al estado Táchira y a la Campaña Admirable, liderada por Simón Bolívar.

Este fósil se suma al Laquintasaura venezuelae, el primer dinosaurio descubierto en el país, también en la Formación La Quinta. Ambos hallazgos confirman la relevancia paleontológica de la región andina venezolana y su valor como patrimonio científico.

El anuncio fue publicado originalmente en la revista Royal Society Open Science y representó un hito para la paleontología nacional, al posicionar a Venezuela como punto clave en el estudio de la evolución temprana de los dinosaurios en América del Sur.

Noticia al Día / Wikipedia

