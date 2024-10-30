Hello Kitty: La gatita con un éxito mundial cumple 50 años

El icónico personaje nipón Hello Kitty, cumplirá 50 años el viernes y para celebrarlo el Museo Nacional de Tokio inauguró este miércoles una exposición que refleja la evolución durante las últimas cinco décadas del universo que rodea a esta gata con apariencia humana.

El origen de la mundialmente conocida Kitty se remonta a 1974, cuando la japonesa Yuko Shimizu la incluyó en el diseño de un monedero de vinilo para la empresa Sanrio, ‘Le Petit Purse’, inspirada en el gato del libro: A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll.

Foto: Cortesía

El pequeño monedero fue el primero de una larga lista de productos de ‘merchandising’ de Hello Kitty que abarca desde variedades más convencionales, como peluches, llaveros, pegatinas o tazas, hasta las más originales, como secadores de pelo, televisores o especias, expuestas en el Museo Nacional de Tokio.

Foto: Cortesía

A pesar de no tener una historia de fondo demasiado desarrollada, su éxito es mundial y se debe a que ha formado parte de la vida de las personas, sobre todo de sus infancias. Precisamente ese aspecto es el que varios artistas han querido recrear para la exposición conmemorativa en la capital nipona, con cuadros que muestran a jóvenes escuchando música con cascos con forma de la gata o degustando tartas que simulan su cara, entre otras escenas, con la idea de transmitir que Kitty “hace lo que sus fanes hacen”.