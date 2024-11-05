Sábado 23 de agosto de 2025
Efemérides

Hoy se celebra el Día del Payaso

Cada 5 de noviembre, el mundo rinde homenaje a una de las figuras más queridas y multifacéticas de nuestra cultura:…

Por Haroldo Manzanilla

Hoy se celebra el Día del Payaso
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 5 de noviembre, el mundo rinde homenaje a una de las figuras más queridas y multifacéticas de nuestra cultura: el payaso. Desde las calles de las ciudades hasta los hospitales y escenarios de espectáculos, estos personajes llevan alegría y risas, enfrentando con su arte la tristeza, el dolor y el estrés de la vida cotidiana.

En el Día del Payaso, no solo se honra su capacidad para hacer reír, sino también su papel en la sociedad como símbolo de esperanza y alivio emocional. Con trajes coloridos, narices rojas y expresiones exageradas, los payasos son artistas que trabajan con un único propósito: hacer que el público se sienta mejor.

Los payasos no solo actúan en circos y eventos. Cada vez es más común encontrarlos en hospitales, donde llevan sus sonrisas a niños y adultos que luchan contra enfermedades. Este tipo de intervención, conocida como "clown-terapia", tiene un impacto positivo en el estado emocional de los pacientes, ayudándolos a enfrentar su situación con más ánimo.

"Ser payaso significa dar alegría sin esperar nada a cambio", comenta Alberto Romero, un payaso voluntario de una ONG de clown-terapia. "Nuestro trabajo es ayudar a que, aunque sea por unos minutos, la gente olvide sus problemas y se deje llevar por la risa".

Aunque el oficio del payaso tiene raíces en el teatro y la comedia del siglo XVI, su figura actual se consolidó en los circos del siglo XIX. Desde entonces, el payaso ha evolucionado y sigue adaptándose, explorando nuevas formas de llegar al público, tanto en espacios tradicionales como en redes sociales y plataformas digitales, donde su alcance se multiplica.

Ser payaso no es fácil. En ocasiones, la imagen del payaso ha sido estereotipada o tergiversada, lo que ha creado ciertos prejuicios. Sin embargo, aquellos que dedican su vida a este arte siguen adelante, con el propósito de reivindicar el rol del payaso como una figura positiva y transformadora.

Hoy, Día del Payaso, se invita a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de estos artistas que, con humor y empatía, logran un impacto significativo en la vida de quienes los rodean. Este día es una oportunidad para agradecerles por su labor y reconocer que, detrás de cada sonrisa pintada y nariz roja, hay un ser humano comprometido con mejorar el mundo, una risa a la vez.

Sin duda, los payasos nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, una sonrisa puede ser el mejor remedio.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inicia alistamiento militar en todo el país este sábado 23-Ago

Inicia alistamiento militar en todo el país este sábado 23-Ago

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Noticias Relacionadas

Cultura

La Resurrección de Winston Smith será este sábado en el Teatro Baralt

Milton Quero Arévalo y Denny Fernández protagonizan “La resurrección de Winston Smith”, obra teatral que el público de Maracaibo podrá…
Al Dia

Un 22 de agosto nació Joaquín Crespo: Militar y político, presidente de Venezuela en dos ocasiones

Considerado el caudillo más poderoso tras el retiro político y posterior muerte de su gran aliado, Antonio Guzmán Blanco
Al Dia

El bombero celebra hoy su día: Una noble labor más allá de apagar fuego

Muchos hombres y mujeres están capacitados como paramédicos para brindar primeros auxilios y estabilizar a las víctimas antes de la llegada de la ambulancia
Efemérides

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Explorando el origen de este día y el origen de la fotografía


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025