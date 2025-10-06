Lunes 06 de octubre de 2025
Efemérides

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Este día no solo es un homenaje a los pacientes, sino también a sus familiares y cuidadores, quienes enfrentan desafíos diarios.

Por Pasante1

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 6 de octubre, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha que busca visibilizar y sensibilizar sobre esta condición neurológica que afecta a miles de personas en todo el planeta. La parálisis cerebral es un trastorno del movimiento y la postura que se origina en el desarrollo del cerebro, afectando la capacidad de movimiento y coordinación de quienes la padecen.

Este día no solo es un homenaje a los pacientes, sino también a sus familiares y cuidadores, quienes enfrentan desafíos diarios en su lucha por una vida digna y plena. A través de diversas actividades y campañas de concienciación, se busca informar a la sociedad sobre las realidades que enfrentan las personas con parálisis cerebral, así como fomentar la inclusión y el respeto hacia sus derechos.

El objetivo de esta conmemoración es claro: derribar mitos, promover la educación y generar un entorno más amigable y accesible para todos. En diferentes países, organizaciones y grupos de apoyo realizan eventos, charlas y talleres que ayudan a difundir información valiosa y a construir una comunidad más solidaria.

A medida que avanzamos en la comprensión de la parálisis cerebral, es fundamental recordar que cada historia es única. Las voces de quienes viven con esta condición son esenciales para crear un cambio significativo en la percepción social y en las políticas públicas. En este 6 de octubre, unámonos para celebrar la diversidad y la resiliencia de las personas con parálisis cerebral, y trabajemos juntos por un futuro más inclusivo.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

La Broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La Broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La

La "Regla Eastwood": El Conflicto que transformó Hollywood

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido microtraficante con 52 envoltorios de droga en la región Sur del Lago

Militares adscritos al Destacamento 115 (D-115) del Comando de Zona de la GNB N° 11 (CZGNB-11) mediante fuerte trabajo de campo e inteligencia lograron la aprehensión de un ciudadano quién operaba y distribuía en el sector Sorocaima en la referida jurisdicción.

Al Dia

Larry Walters murió un 6 de octubre de 1993: El camionero que voló a casi 5000 metros de altura en una silla atado a 42 globos

Su historia inspiró el "Cluster Ballooning", un deporte extremo, y fue fuente de inspiración para otras personas que replicaron sus vuelos
Al Dia

Cada 5 de octubre se celebra el natalicio de Teresa de la Parra

Teresa de la Parra, fue una escritora y pensadora venezolana.
Efemérides

Día Mundial de las y los Docentes es el 5 de octubre

El Día Mundial de los Docentes, proclamado por la UNESCO en 1994

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025