Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Cada 6 de octubre, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha que busca visibilizar y sensibilizar sobre esta condición neurológica que afecta a miles de personas en todo el planeta. La parálisis cerebral es un trastorno del movimiento y la postura que se origina en el desarrollo del cerebro, afectando la capacidad de movimiento y coordinación de quienes la padecen.

Este día no solo es un homenaje a los pacientes, sino también a sus familiares y cuidadores, quienes enfrentan desafíos diarios en su lucha por una vida digna y plena. A través de diversas actividades y campañas de concienciación, se busca informar a la sociedad sobre las realidades que enfrentan las personas con parálisis cerebral, así como fomentar la inclusión y el respeto hacia sus derechos.

El objetivo de esta conmemoración es claro: derribar mitos, promover la educación y generar un entorno más amigable y accesible para todos. En diferentes países, organizaciones y grupos de apoyo realizan eventos, charlas y talleres que ayudan a difundir información valiosa y a construir una comunidad más solidaria.

A medida que avanzamos en la comprensión de la parálisis cerebral, es fundamental recordar que cada historia es única. Las voces de quienes viven con esta condición son esenciales para crear un cambio significativo en la percepción social y en las políticas públicas. En este 6 de octubre, unámonos para celebrar la diversidad y la resiliencia de las personas con parálisis cerebral, y trabajemos juntos por un futuro más inclusivo.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia