¡Hoy se recetan abrazos!: Celebramos a nuestros héroes de bata blanca en su día

Cada 10 de marzo, Venezuela conmemora el Día del Médico en honor al natalicio del Dr. José María Vargas, destacado profesional de la salud, educador y expresidente de la República. La fecha fue establecida en 1955 por la Federación Médica Venezolana como un reconocimiento a quienes usan bata blanca y dedican su vida a la atención de los pacientes y al desarrollo de la medicina en el país.

Dr. José María Vargas, médico y expresidente de Venezuela. Foto: Wikipedia

Nacido en La Guaira el 10 de marzo de 1786, Vargas se formó en la Universidad Central de Venezuela y perfeccionó sus conocimientos en Edimburgo, especializándose en cirugía, química, botánica, anatomía y odontología. A su regreso, se convirtió en un referente de la medicina y la educación en el país, siendo el primer rector médico de la UCV y fundador de la Sociedad Médica de Caracas. También tuvo una destacada trayectoria política, llegando a ejercer la Presidencia de la República entre 1835 y 1836.

Hoy, la labor de los médicos venezolanos se desarrolla en un contexto desafiante. La falta de insumos, los bajos salarios y la migración de profesionales afectan el sistema de salud, pero a pesar de estas dificultades, los médicos continúan ejerciendo su profesión con compromiso y vocación. Su esfuerzo diario en hospitales y centros de salud mantiene en pie la atención médica en el país.

Médicos venezolanos operando a un paciente. Foto: Cortesía

Día del Médico es una oportunidad para reconocer su dedicación y compromiso con la salud de la población, así como para recordar el legado de José María Vargas, quien sentó las bases de la medicina moderna en Venezuela. A todos los profesionales de la salud, nuestro reconocimiento en su día.



Foto: Cortesía



Médicos en cirugía. Foto: Cortesía

Preparándose para salvar vidas. Foto: Cortesía

