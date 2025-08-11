Ídolo de generaciones: Se cumplen 66 años del nacimiento de Gustavo Cerati

Este lunes 11 de agosto se cumplen 66 años (1959) del nacimiento del cantante de rock argentino Gustavo Cerati, considerado una de las más grandes leyendas de la música argentina y latinoamericana.

Cerati fue un músico, cantautor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento por haber sido el líder, vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. La prensa especializada y otros músicos lo consideran como uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano.

Influenciado por las bandas británicas The Beatles y The Police, Cerati integró diversas agrupaciones desde su adolescencia y en 1982 fundó la banda de rock latino Soda Stereo. Líder y principal compositor del conjunto, a partir de Signos (1986) su forma de hacer canciones comenzó a madurar, y su consolidación la alcanzó a comienzos de los años 1990 con Canción Animal, en el que volvía a las raíces del rock argentino de los años 1970.

Paralelo a su carrera con el grupo, en 1992 publicó a dúo con Daniel Melero el álbum Colores Santos, considerado uno de los primeros en Sudamérica en incluir música electrónica, y al año siguiente, el primero como solista, Amor amarillo. Su gusto por la electrónica lo llevó a incorporarla a sus últimos trabajos con Soda Stereo.

Después de la separación de la banda, lanzó Bocanada (1999) y Siempre es hoy (2002), donde mostró más su interés por el género, que manifestó libremente en sus proyectos alternos Plan V y Ocio, con la edición de álbumes y presentaciones que le dieron mayor difusión a este tipo de música.

En 2006, retomó el estilo roquero con su cuarto disco Ahí vamos, que recibió elogios del público y de la crítica. Dicho trabajo contiene algunos de sus éxitos en solitario como «Crimen», «La excepción», «Adiós», «Lago en el cielo» y «Me quedo aquí». En 2007, se reunió con Soda Stereo tras diez años de separación en una gira que reunió a más de un millón de espectadores.

Posteriormente en 2010, quedó en estado de coma tras padecer un accidente cerebrovascular, luego de finalizar un concierto en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, donde promocionaba su último álbum, Fuerza natural (2009). Cerati falleció a los 55 años a causa de un paro respiratorio en 2014.

Gustavo Cerati es recordado como una leyenda del rock, no solamente que dejó una huella imborrable en Argentina, sino también en gran parte del mundo.

Noticia al Día