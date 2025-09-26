Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Jenna Ortega, actriz estadounidense principalmente conocida por su papel de ‘Merlina’ en la serie ‘Miércoles’, cumple 23 años de edad este sábado 27 de septiembre en un gran momento para su carrera.

Ortega logró su gran avance actoral al protagonizar la serie de Disney Channel Stuck in the Middle (2016-2018), donde interpretó a Harley Diaz. Otros de sus primeros trabajos reconocidos incluyen su interpretación como Ellie Alves en la serie de suspenso You (2019), y su protagónico en la cinta de comedia familiar Yes Day (2021), ambas de Netflix.

También recibió elogios de la crítica por su actuación en el drama adolescente The Fallout (2021). A su vez, consiguió reconocimiento internacional por personificar a Wednesday Addams Miércoles (2022–presente), comedia oscura y sobrenatural transmitida por Netflix, por la que recibió nominaciones a un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores.

Además estelarizó películas de slasher, Scream y X (ambas en 2022) y Scream VI (2023), mismas que la establecieron como una reina del grito, así como la película de fantasía Beetlejuice Beetlejuice (2024).

Luego de sus trabajos relacionados con el género de terror en 2022, Ortega se coronó como una reina del grito y se posicionó como una verdadera estrella de Hollywood, donde resaltan su espectacular versatilidad.

