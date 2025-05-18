Josefa Camejo nació un 18 de mayo: Heroína de la independencia venezolana

Un 18 de mayo, pero de 1791 nació Josefa Venancia Encarnación Camejo, Heroína de la independencia venezolana. Su venida al mundo ocurrió en el fundo de Aguaque, Curaidebo, población de Pueblo Nuevo, actual estado de Falcón, Venezuela.

También conocida como La Camejo y Doña Ignacia, fue una de las líderes que luchó, como otras mujeres de la época, en la guerra de independencia de Venezuela apoyando la causa patriótica.

Su pasión por la libertad la llevó a estar presente en casi todo el territorio de Venezuela, lo que la convierte en una heroína de carácter nacional. Luchadora reconocida que en 1811, en el estado Barinas, se alzó con cientos de mujeres para evitar la invasión de los realistas en el occidente .

Josefa Camejo inició sus estudios en el colegio de las hermanas Salcedo en Coro y luego fue enviada a un convento de monjas en esa misma ciudad, donde completó su educación y estuvo en contacto diario con las ideas republicanas.

El 19 de abril de 1810, en pleno estallido de la revolución, Camejo tenía 19 años y residía en Caracas. Allí comenzó a participar sesiones de la Sociedad Patriótica y a relacionarse con los líderes independentistas, que ejercieron gran influencia en sus ya inculcados ideales de libertad. Un año mas tarde decide viajar a Mérida donde conoció al coronel Juan Nepomuceno Briceño Méndez, con quien mas tarde contraería matrimonio.

El 18 de octubre de 1811 firma el documento titulado "Representación que hace el Bello Sexo al Gobierno de Barinas"; en que las firmantes enteradas de la invasión que intentaban los guayaneses por San Fernando, se ponían a la orden para la defensa de Barinas, sin ningún temor los horrores de la guerra. Es en este momento donde Josefa Camejo se alzó con cientos de mujeres para evitar la invasión de los realistas en el occidente. Hazaña que repitió en 1862, alzándose con 300 esclavos en el hato de su familia, acto crucial para la independencia.

“El sexo femenino, no teme los horrores de la guerra (…) su fuego encenderá el deseo de libertad, que sostendrá a toda costa en obsequio del suelo patrio", Josefa Venancia de la Encarnación Camejo.

Josefa Camejo falleció en 1862, presuntamente en el estado Bolívar. Considerada una joven aguerrida, triunfadora y patriota que se dedicó a luchar por el empoderamiento de las mujeres en la causa independentista, así como a trabajar y combatir en el campo de batalla.

