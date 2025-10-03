La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

La batalla de Las Trincheras sucedió el 3 de octubre de 1813 entre las fuerzas de voluntarios neogranadinos y los realistas partidarios de la Corona española.

Lee también: Cada 3 de abril se celebra el Día del Odontólogo

Cerca de mil hombres al mando del líder patriota José Luciano D´Elhuyar, derrotaron en Las Trincheras, lugar ubicado en Puerto Cabello, estado Carabobo, a los más de dos mil soldados realistas comandados por Domingo Monteverde.

El ejército libertador al mando de Simón Bolívar, propinó una aplastante derrota al ejército imperialista de España, en la región de Trincheras en el estado Carabobo, victoria que evidenció la constancia y ferocidad de un pueblo determinado a ser libre.

Esto significó el fin para el general realista Domingo Monteverde, quien se vio obligado a huir a Puerto Cabello y posteriormente a Puerto Rico, tras ser herido por las fuerzas patriotas que seguían avanzando en la Campaña Admirable que logró barrer con las fuerzas imperiales en meses.

Tras la Campaña Admirable de Simón Bolívar el occidente de Venezuela quedó en poder de las fuerzas independentistas. Debido a esto los realistas lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Valencia con 1.600 hombres comandados por Domingo de Monteverde.

Las fuerzas patrióticas estuvieron encabezadas por Atanasio Girardot, Antonio Ricaurte, Hermógenes Maza, Francisco de Paula Vélez, Batista y José Luciano D´Elhuyar. Las fuerzas patriotas de Atanasio Girardot, José Luciano D’Elhuyar y Batista y Rafael Urdaneta lograron vencer a Monteverde en Bárbula el 30 de septiembre haciéndolo retroceder. Los criollos afrontaron la contienda con sed de venganza, por la muerte del Coronel Atanasio Girardot quien había fallecido hace tres días durante la Batalla de Bárbula.

El enfrentamiento terminó en la derrota total de estos últimos y forzó a su comandante, Domingo de Monteverde, gravemente herido a huir a Puerto Cabello donde terminó siendo asediado, perdiendo todo su prestigio entre sus oficiales, siendo posteriormente depuesto de su cargo viéndose obligado a huir a Puerto Rico. Por último Simón Bolívar por este hecho militar asciende al rango de Coronel a Luciano Delhuyar.

Para Monteverde fue una doble derrota, pues además de caer en el combate, perdió el mando de las fuerzas realistas tras recibir una herida bala que le destrozó la quijada y lo obligó a marcharse a Curazao.

A 207 años de esta gesta heroica, el pueblo venezolano eleva las banderas de esos soldados que cargados de fervor patrio derrotaron una y otra vez a las fuerzas extranjeras para decir a los viejos y nuevos imperios que los venezolanos nacimos para la libertad y la victoria.

Noticia al Día/MPPPH