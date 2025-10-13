¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Cada 13 de octubre, mujeres de todo el mundo celebran el Día sin sujetador o sin sostén (o No Bra Day), una fecha que va mucho más allá de dejar esa prenda en el clóset: busca crear conciencia sobre el cáncer de mama y recordar la importancia de la detección temprana.

Además, muchas aprovechan la ocasión para disfrutar de una sensación de comodidad y libertad, para dejar de lado una prenda que a menudo se siente incómoda o restrictiva. Participar o no es cuestión de gusto y decisión personal.

El Día sin sostén nació el 9 de julio de 2011, y su primera celebración fue el 19 de octubre de ese mismo año, gracias al cirujano plástico canadiense Dr. Mitchell Brown, quien lo impulsó bajo el nombre Bra Day. Tres años después, la fecha oficial se trasladó al 13 de octubre, dentro del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, para reforzar su mensaje de salud y empoderamiento femenino.

