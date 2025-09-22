La música se viste de gala mañana 23 de septiembre para celebrar un hito, Julio Iglesias el artista latino que ha trascendido generaciones y fronteras celebra su 82 cumpleaños.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas y que lo ha llevado a la cima del éxito mundial el cantante español es un verdadero ícono de la música romántica.

Desde sus inicios en el Festival de Benidorm en 1968 Iglesias ha demostrado una capacidad única para emocionar al público con más de 80 álbumes en su haber y récords de ventas inigualables, ha construido un legado que lo consagra como uno de los artistas más exitosos de la historia.

Aunque se ha alejado de los escenarios su música sigue resonando en todo el planeta éxitos como "Me olvidé de vivir" y "De niña a mujer" continúan en la memoria de sus millones de seguidores, mañana sus fans de todo el mundo celebrarán un año más de vida de una de las figuras más grandes de la música.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante