Lunes 18 de agosto de 2025
Más allá de la visión: La profunda significación de Fátima para el catolicismo

La "Hiperdulía" católica destaca la veneración única de la Virgen María. Esta devoción especial se vincula significativamente con las apariciones de Fátima, evento central en la historia del catolicismo

Por Pasante1

Más allá de la visión: La profunda significación de Fátima para el catolicismo
En el corazón de la fe católica, la figura de la Virgen María ocupa un lugar de veneración único, teñido de una profunda devoción teológica conocida como “Hiperdulía”.

Este concepto, que etimológicamente evoca una trascendencia, describe la singular sumisión y entrega de María a la voluntad divina, un acto de fe que resuena incluso en otras tradiciones religiosas. Precisamente, esta profunda reverencia se entrelaza de manera especial con la memoria de un evento que marcó la historia del catolicismo: las apariciones de Fátima.

Los primeros susurros celestiales en la Cova da Iria

Cada 13 de mayo, la Iglesia Católica conmemora aquel día de 1917 en que la Virgen María se manifestó en la humilde Cova da Iria, cerca de Fátima, Portugal. Si bien estas visiones se catalogan dentro de las revelaciones privadas, su impacto en la fe de millones de personas a lo largo del siglo XX y XXI es innegable. De hecho, estos eventos no buscan alterar el núcleo de las creencias cristianas, sino más bien invitar a una vivencia más profunda y personal de la fe en momentos históricos concretos.

La crónica de estos sucesos nos transporta a un Portugal rural, donde tres jóvenes pastores (Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marta) fueron los inesperados testigos de un fenómeno que trascendería fronteras. Según sus relatos, un año antes del encuentro mariano, una presencia angelical se les había manifestado en tres ocasiones distintas, preparándolos para lo que vendría.

Fue asíque, aquel soleado 13 de mayo de 1917, un trueno inesperado precedió a la aparición de una figura femenina luminosa, suspendida en el aire, marcando el inicio de una serie de encuentros que transformaría sus vidas y la devoción mariana.

A lo largo de los meses siguientes, la Virgen se apareció a los niños, transmitiéndoles mensajes centrados en la paz, el arrepentimiento y la oración, palabras que resonaron en un mundo convulsionado por la guerra. Sin embargo, entre estas comunicaciones celestiales, hubo una predicción sombría: la partida temprana de dos de los pequeños videntes. Trágicamente, Francisco y Jacinta fallecieron pocos años después, dejando un vacío pero también un testimonio de fe temprana.

En contraste, Lucía vivió una larga vida dedicada al servicio religioso, convirtiéndose en la principal narradora y guardiana del Mensaje de Fátima hasta su fallecimiento. Su testimonio plasmado en sus memorias, ha mantenido viva la llama de la devoción a la Virgen de Fátima, un santuario que hoy en día atrae a peregrinos de todo el mundo en busca de consuelo y esperanza, recordando aquel encuentro trascendental entre el cielo y la tierra.

Texto: Bleidys Sanchez/ Pasante

Noticia al Día

Temas:

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Al Dia

Venezuela y Japón se miden en duelo estelar de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Ambos equipos llegan invictos a su tercer compromiso en Williamsport
Al Dia

Asunción de Nuestra Señora María: Lunes 18-Ago feriado bancario

El próximo lunes 18 de agosto las agencias bancarias en todo el país estarán cerradas, en cumplimiento del calendario de…
Al Dia

“Ser zurdo es vivir en un mundo al revés… y aún así seguir adelante"

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo

Farándula

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a "El Negrito Fullero" Daniel Alvarado

Un día como hoy, en 1949, nació en Maracaibo, estado Zulia, Daniel Alvarado, figura emblemática de la música y la…

