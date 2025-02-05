Se cumple 58 años del fallecimiento de Violeta Parra: Creadora de la exitosa canción "Gracias a la vida"

La folclorista Violeta Parra, se suicidó un 5 de febrero de 1967, a sus 49 años, un balazo en la sien derecha apagaría con la voz y su arte imperecederos.

Desde ese momento, fue celebrada como una de las creadoras imprescindibles de la cultura popular chilena. Pero desde entonces circularon historias y varias versiones respecto a lo ocurrido. Como si la leyenda fuese más poderosa que la vida misma.

Según Margot Loyola, Violeta Parra le habría dicho: "Uno, comadre, tiene que decidir el momento de su muerte, decidiré el momento en que quiero morir".

Se conoció que la artista habría intentado al menos tres veces quitarse la vida, entre 1966-1967, ingirió barbitúricos e intentando cortarse las venas.

En su última carta, dirigida a su hermano Nicanor, escribió, entre otras cosas: "Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres".

Una capilla ardiente se levantó en su carpa, donde ​y su funeral se llevó a cabo dos días más tarde, cuando fue enterrada en un nicho de la galería 31 del Cementerio General de Santiago.

Posteriormente, sus restos fueron trasladados cerca del Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político en el mismo cementerio, y en 2018 se construyó una plazoleta alrededor de su sepultura.

Violeta Parra escribió "Gracias a la vida" un año antes de suicidarse, un himno a la existencia.

