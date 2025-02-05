Lunes 18 de agosto de 2025
Se cumple 58 años del fallecimiento de Violeta Parra: Creadora de la exitosa canción "Gracias a la vida"

Violeta Parra intentó quitarse la vida en tres oportunidades

Por María Briceño

Se cumple 58 años del fallecimiento de Violeta Parra: Creadora de la exitosa canción
Foto: agencia
La folclorista Violeta Parra, se suicidó un 5 de febrero de 1967, a sus 49 años, un balazo en la sien derecha apagaría con la voz y su arte imperecederos.

Desde ese momento, fue celebrada como una de las creadoras imprescindibles de la cultura popular chilena. Pero desde entonces circularon historias y varias versiones respecto a lo ocurrido. Como si la leyenda fuese más poderosa que la vida misma.

Según Margot Loyola, Violeta Parra le habría dicho: "Uno, comadre, tiene que decidir el momento de su muerte, decidiré el momento en que quiero morir".

Se conoció que la artista habría intentado al menos tres veces quitarse la vida, entre 1966-1967, ingirió barbitúricos e intentando cortarse las venas.

En su última carta, dirigida a su hermano Nicanor, escribió, entre otras cosas: "Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres".

Una capilla ardiente se levantó en su carpa, donde ​y su funeral se llevó a cabo dos días más tarde, cuando fue enterrada en un nicho de la galería 31 del Cementerio General de Santiago.

Posteriormente, sus restos fueron trasladados cerca del Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político en el mismo cementerio, y en 2018 se construyó una plazoleta alrededor de su sepultura.

Violeta Parra escribió "Gracias a la vida" un año antes de suicidarse, un himno a la existencia.

Hace 54 años falleció Armando Molero: El cantor de todos los tiempos

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Murió Julio César León, el primer ciclista olímpico de Venezuela

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Primeros sondeos en las elecciones de Bolivia arrojan una segunda vuelta entre Quiroga y Paz

El resultado, preliminar y no oficial, deja fuera de carrera a la izquierda por primera vez en 20 años
Maracaibo de noche se rinde ante el patinaje de Karim Núñez

La ‘bajadita de La Lago es pan comido para ella en este arte sobre ruedas
Maduro insta a unir esfuerzos para que Venezuela siga creciendo en el turismo: Considera que es "el arma secreta de la nueva economía nacional"

El mandatario manifestó que "Venezuela es un emporio turístico impresionante"
Choque en la carretera Lara-Zulia deja varios heridos

El vehículo de transporte público venía cargado de pasajeros desde Maicao, este domingo


