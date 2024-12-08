Se cumplen 44 años del fallecimiento de John Lennon

Un día como hoy, 8 de diciembre, pero de 1980, murió John Lennon, considerado uno de los mejores músicos de la historia e integrante de la reconocida banda The Beatles.

En la noche del 8 de diciembre de 1980, Lennon, quien nació el 9 de octubre de 1940, llegó a su hogar ubicado en Nueva York y antes de cruzar la puerta, fue herido de bala, en cinco oportunidades, a manos de Mark David Chapman, fanático del grupo inglés.

El asesino fue acusado por asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua. Si bien tuvo posibilidades de conseguir la libertad condicional luego de 20 años, aún permanece recluído en la cárcel tras serle negada en varias ocasiones.

John Lennon fue un fuerte defensor de los derechos humanos y promotor de la paz mundial; aunque durante su carrera musical estuvo envuelto en varias polémicas.

Asimismo, hay que decir que se ganó el cariño de todos los seguidores de The Beatles, que también es considerada como una de las grandes bandas de todos los tiempos. Lennon seguirá siendo recordado como un grande histórico de la música.

