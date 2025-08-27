Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

El álbum debut y homónimo de Soda Stereo fue lanzado el 27 de agosto de 1984, marcando el inicio de una carrera fundamental para el rock argentino y latinoamericano. La producción estuvo a cargo de Federico Moura, líder y vocalista de la banda Virus, quien aportó experiencia y dirigió la grabación en los Estudios CBS de Buenos Aires.

La puesta en escena liderada por Gustavo Cerati en la Guitarra, Héctor “Zeta” Bosio en el bajo y Charly Alberti desde la batería, ayudó a moldear los temas ya bien armados de Soda Stereo, agregando teclados para sacar la influencia directa de bandas como The Police y lograr así una identidad propia rápidamente.

Foto: RRSS

Durante la grabación, la banda se enfrentó a desafíos técnicos y de tiempo, con jornadas largas y cambios de ingenieros en el estudio. Además, uno de los temas más icónicos, "Trátame Suavemente", fue compuesto originalmente por Daniel Melero y se incorporó al álbum gracias a la colaboración entre Melero y la banda.

El disco refleja una clara influencia del ska y la new wave británica, además de un aire humorístico e irónico en las letras, distanciándose de trabajos posteriores más complejos y serios. Canciones como "Te hacen falta vitaminas", "Un misil en mi cartel" y "Sobredosis de TV" se convirtieron en éxitos inmediatos en Argentina, influyendo en la escena musical de clubes y fiestas.

Foto: RRSS

La promoción del álbum incluyó presentaciones en vivo, destacando la primera presentación en octubre de 1984 en el Pumper Nic en Buenos Aires. El álbum fue certificado platino en Argentina y doble platino en Perú y Chile en pocos meses, señalando un éxito comercial muy rápido que impulsó el crecimiento de Soda Stereo como una de las bandas más populares de América Latina.

Este debut disco sentó las bases para una discografía influyente y un legado que transformó el rock en español, proyectando a Soda Stereo como pioneros en el movimiento musical de la región durante los años 80 y más allá.

Noticia al Día / Jesús Fernández (Pasante)